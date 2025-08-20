Após se filiar ao PP, Riedel volta a MS e cumpre agenda em Dourados

Ato de filiação ocorreu em Brasília, na terça-feira
Eduardo Riedel / Saul Schramm
O governador Eduardo Riedel volta a Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (20) e participa de agenda em Dourados, após o ato de filiação ao PP realizado em Brasília ontem (19).
Na segunda-feira (18), ele e o ex-governador Reinaldo Azambuja receberam a visita do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo que recebeu a informação deles de saída do ninho tucano,
Com a informação guardada a sete chaves, ele foi a Brasília na terça e se filiou ao PP em evento ainda que consolidou a federação com o União Brasil.
De volta ao Estado, hoje Riedel participa de solenidade de entrega da Medalha Águia da Fronteira, do DOF, na sede do Departamento, às 9h.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Política
Riedel reforça meta de erradicar pobreza até 2026
Riedel participa da abertura de exposição em Bela Vista
Riedel assina autorização para construção de casas para comunidades indígenas e ribeirinhas
Economia
Agropecuária está aquecida e deve sustentar crescimento da economia
Direitos
Pedido foi feito pela Defensoria Pública de MS em favor de mãe moradora de Miranda
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS