20 de Agosto de 2025 • 11:10

Após se filiar ao PP, Riedel volta a MS e cumpre agenda em Dourados

Ato de filiação ocorreu em Brasília, na terça-feira

Redação

Publicado em 20/08/2025 às 07:28

Eduardo Riedel / Saul Schramm

O governador Eduardo Riedel volta a Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (20) e participa de agenda em Dourados, após o ato de filiação ao PP realizado em Brasília ontem (19).

Na segunda-feira (18), ele e o ex-governador Reinaldo Azambuja receberam a visita do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo que recebeu a informação deles de saída do ninho tucano,

Com a informação guardada a sete chaves, ele foi a Brasília na terça e se filiou ao PP em evento ainda que consolidou a federação com o União Brasil.

De volta ao Estado, hoje Riedel participa de solenidade de entrega da Medalha Águia da Fronteira, do DOF, na sede do Departamento, às 9h.

