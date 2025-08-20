Após se filiar ao PP, Riedel volta a MS e cumpre agenda em Dourados

Eduardo Riedel / Saul Schramm

O governador Eduardo Riedel volta a Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (20) e participa de agenda em Dourados, após o ato de filiação ao PP realizado em Brasília ontem (19).

Na segunda-feira (18), ele e o ex-governador Reinaldo Azambuja receberam a visita do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo que recebeu a informação deles de saída do ninho tucano,

Com a informação guardada a sete chaves, ele foi a Brasília na terça e se filiou ao PP em evento ainda que consolidou a federação com o União Brasil.

De volta ao Estado, hoje Riedel participa de solenidade de entrega da Medalha Águia da Fronteira, do DOF, na sede do Departamento, às 9h.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!