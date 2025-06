Políticos cobram ações após acidente na BR-262

BR- 262 / Arquivo, ilustrativa

A colisão resultou na morte de duas pessoas, incluindo uma jovem de 27 anos e um idoso de 84, além de deixar uma criança gravemente ferida, com amputação de uma das pernas.

O assunto foi levado à tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, onde deputados estaduais demonstraram preocupação com a precariedade da estrutura e a falta de fiscalização no trecho.

Um dos principais pontos levantados foi a necessidade de instalação de uma balança para pesagem de caminhões antes da ponte sobre o Rio Paraguai, uma das áreas mais críticas da rodovia.

Conforme os parlamentares, o aumento do tráfego de veículos pesados, especialmente carretas que transportam minério, tem sobrecarregado o pavimento e elevado o risco de acidentes. Além disso, a ponte e a estrada foram projetadas para volumes de tráfego menores, o que agrava a situação atual.

Também foi discutida a possibilidade de formação de uma comissão parlamentar para levar o tema ao Ministério da Infraestrutura, em busca de soluções rápidas e eficazes. Entre as propostas, estão a intensificação da fiscalização, recuperação emergencial da pista e o reforço das agências reguladoras responsáveis pela rodovia.

Outro ponto abordado foi a preocupação com a fauna local. A BR-262 atravessa regiões de preservação ambiental e registra, com frequência, atropelamentos de animais silvestres. Para enfrentar esse problema, foi sugerida a reapresentação de um projeto de lei que prevê a construção de passagens subterrâneas para animais — iniciativa já adotada em estados como Paraná e São Paulo.

A expectativa é de que, nos próximos dias, documentos formais sejam encaminhados aos órgãos federais, como o Ministério Público e o Ministério dos Transportes, cobrando providências imediatas para evitar novas tragédias.

