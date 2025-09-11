Acessibilidade

11 de Setembro de 2025 • 11:20

Buscar

Últimas notícias
X
Convite

Apresentador Ratinho vem a MS em agenda com Riedel

Encontro será na Assomasul nesta quinta-feira

Redação

Publicado em 11/09/2025 às 09:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Apresentador famoso, Carlos Roberto Massa, o Ratinho / Reprodução

Nesta quinta-feira (11), na sede da Assomasul, será lançado o Assomasul Gov MS 4.0, a maior iniciativa de capacitação municipalista da história da entidade.

O evento contará com a presença do apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, que gravou um vídeo convidando prefeitos e prefeitas para participarem deste momento de união, aprendizado e compromisso com o fortalecimento das políticas de inclusão nos municípios.

O novo programa vai oferecer pós-graduação gratuita para servidores nas áreas de autismo, alfabetização e letramento, gestão do esporte e lazer e licitações e contratos (Lei nº 14.133/2021), completando o atendimento aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

“Olá prefeitos e prefeitas, gostaria de fazer um convite muito especial para vocês. Nesta quinta-feira, aí na sede da Assomasul, teremos um lançamento muito especial, uma iniciativa muito importante que vai fortalecer as ações de inclusão em todos os municípios do estado. Vai ser um momento de união, aprendizado e compromisso com aqueles que mais precisam do nosso apoio. Vai ser muito legal! Nos vemos lá, vou estar presente porque apoio muito essa causa”, disse Ratinho, destacando a importância da formação na área de autismo, um dos eixos do programa.

O programa Assomasul Gov MS 4.0 vem após o sucesso do Assomasul Itaipu 4.0, lançado no início do ano e que beneficiou 35 municípios da região Sul com recursos da Itaipu Binacional. Agora, com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED/MS), serão investidos R$ 6,5 milhões para atender mais 44 municípios, completando o atendimento aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

O lançamento será realizado às 9h30, no auditório da Assomasul, em Campo Grande. Prefeitos, prefeitas e gestores municipais são convidados a participar deste momento de união em prol da capacitação dos servidores públicos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cultura

Renato Câmara propõe reconhecer Casa de Ensaio como patrimônio cultural de MS

Desenvolvimento

Governador Riedel destaca crescimento sustentável de MS em evento no CEBRI

Política

ALEMS aprova cinco propostas para recebimento de recursos públicos

ALEMS vai homenagear destaques do cooperativismo

Deputado defende sustentabilidade e anuncia audiência pública na ALEMS

ALEMS analisa projeto que amplia garantias a alunos com deficiência

Política

Deputados aprovam festas e título no calendário estadual

Publicidade

OTJ

TCE-MS publica orientação técnica sobre elaboração do Plano Plurianual

ÚLTIMAS

Corumbá

Prefeito de Corumbá apresenta balanço de 8 meses de gestão

Dr. Gabriel Alves de Oliveira destacou a importância de prestar contas diretamente à população

Saúde

Brasil produzirá vacina contra vírus sincicial respiratório

Medicamento contra esclerose múltipla também será produzido no país

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo