Apresentador Ratinho vem a MS em agenda com Riedel

Apresentador famoso, Carlos Roberto Massa, o Ratinho / Reprodução

Nesta quinta-feira (11), na sede da Assomasul, será lançado o Assomasul Gov MS 4.0, a maior iniciativa de capacitação municipalista da história da entidade.

O evento contará com a presença do apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, que gravou um vídeo convidando prefeitos e prefeitas para participarem deste momento de união, aprendizado e compromisso com o fortalecimento das políticas de inclusão nos municípios.

O novo programa vai oferecer pós-graduação gratuita para servidores nas áreas de autismo, alfabetização e letramento, gestão do esporte e lazer e licitações e contratos (Lei nº 14.133/2021), completando o atendimento aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

“Olá prefeitos e prefeitas, gostaria de fazer um convite muito especial para vocês. Nesta quinta-feira, aí na sede da Assomasul, teremos um lançamento muito especial, uma iniciativa muito importante que vai fortalecer as ações de inclusão em todos os municípios do estado. Vai ser um momento de união, aprendizado e compromisso com aqueles que mais precisam do nosso apoio. Vai ser muito legal! Nos vemos lá, vou estar presente porque apoio muito essa causa”, disse Ratinho, destacando a importância da formação na área de autismo, um dos eixos do programa.

O programa Assomasul Gov MS 4.0 vem após o sucesso do Assomasul Itaipu 4.0, lançado no início do ano e que beneficiou 35 municípios da região Sul com recursos da Itaipu Binacional. Agora, com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED/MS), serão investidos R$ 6,5 milhões para atender mais 44 municípios, completando o atendimento aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

O lançamento será realizado às 9h30, no auditório da Assomasul, em Campo Grande. Prefeitos, prefeitas e gestores municipais são convidados a participar deste momento de união em prol da capacitação dos servidores públicos.

