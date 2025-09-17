Acessibilidade

17 de Setembro de 2025 • 10:31

Buscar

Últimas notícias
X
Câmara

Aprovado projeto que limita ações contra deputados

Regra foi aprovada em 2º turno em Brasíia

Redação

Publicado em 17/09/2025 às 07:43

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Plenário da Câmara dos Deputados / Divulgação

A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) nº 3/2021, que condiciona a abertura de processos criminais contra parlamentares à autorização do próprio Congresso.

A bancada de Mato Grosso do Sul manteve o mesmo posicionamento da primeira votação, publicou o Campo Grande News.

Marcos Pollon (PL), Rodolfo Nogueira (PL), Luiz Ovando (PP) e Humberto "Beto" Pereira (PSDB) votaram a favor.

Vander Loubet (PT) e Geraldo Resende (PSDB) foram contrários, enquanto Camila Jara (PT) e Dagoberto Nogueira (PSDB) não registraram voto.

A PEC amplia prerrogativas parlamentares, prevendo que investigações e prisões de deputados e senadores só ocorram com autorização da Casa Legislativa respectiva. Também estende o foro privilegiado a presidentes de partidos com representação no Congresso e restringe medidas cautelares contra congressistas às decisões do STF (Supremo Tribunal Federal).

Antes da aprovação em segundo turno, houve tentativas de adiar a votação: a deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) apresentou requerimentos para retirar a PEC de pauta e postergar a discussão por cinco sessões. Ambos foram rejeitados: o primeiro com 144 votos a favor e 266 contra; o segundo com 137 a favor e 324 contra.

Durante a tramitação, diversos destaques em separado foram apresentados sobre trechos específicos do substitutivo, como alterações no artigo 53 da Constituição Federal e na inclusão de presidentes nacionais de partidos no art. 102. Alguns destaques foram suprimidos ou retirados, outros mantidos.

Assim, no segundo turno, por exemplo, o DTQ 16, que tratava da expressão "secreta" no §3º do art. 53, foi suprimido com 296 votos a favor e 174 contra. Outros destaques foram retirados antes da votação.

Com a aprovação na Câmara, o texto segue para o Senado, onde precisará passar por duas votações. Se confirmado, será promulgado diretamente pelo Congresso, sem sanção presidencial.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Assembleia Legislativa

Deputados votam seis projetos na primeira sessão da semana

Susto

Deputado Antônio Vaz é internado em UTI após sofrer infarto

Policial

Homem é preso após ameaçar e roubar casa de idoso em Eldorado

Autor apresentava sinais de uso de entorpecentes e entrou em contradição durante a abordagem

Segurança

MS terá 1.250 plantões para atendimento às vítimas de violência doméstica

Publicidade

Política

Riedel critica condenação de Bolsonaro e cobra equilíbrio entre os Poderes

ÚLTIMAS

Empregos

Taxa de desemprego cai para 5,6% e atinge menor nível desde 2012, aponta IBGE

Trimestre encerrado em julho teve recorde de vagas com carteira

Renda

Miranda conclui cursos de bordado e horticultura em aldeias indígenas

Capacitações promovem geração de renda e fortalecem agricultura familiar nas comunidades Cachoeirinha e Argola

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo