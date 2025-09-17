Aprovado projeto que limita ações contra deputados

Regra foi aprovada em 2º turno em Brasíia
Plenário da Câmara dos Deputados / Divulgação
A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) nº 3/2021, que condiciona a abertura de processos criminais contra parlamentares à autorização do próprio Congresso.
A bancada de Mato Grosso do Sul manteve o mesmo posicionamento da primeira votação, publicou o Campo Grande News.
Marcos Pollon (PL), Rodolfo Nogueira (PL), Luiz Ovando (PP) e Humberto "Beto" Pereira (PSDB) votaram a favor.
Vander Loubet (PT) e Geraldo Resende (PSDB) foram contrários, enquanto Camila Jara (PT) e Dagoberto Nogueira (PSDB) não registraram voto.
A PEC amplia prerrogativas parlamentares, prevendo que investigações e prisões de deputados e senadores só ocorram com autorização da Casa Legislativa respectiva. Também estende o foro privilegiado a presidentes de partidos com representação no Congresso e restringe medidas cautelares contra congressistas às decisões do STF (Supremo Tribunal Federal).
Antes da aprovação em segundo turno, houve tentativas de adiar a votação: a deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) apresentou requerimentos para retirar a PEC de pauta e postergar a discussão por cinco sessões. Ambos foram rejeitados: o primeiro com 144 votos a favor e 266 contra; o segundo com 137 a favor e 324 contra.
Durante a tramitação, diversos destaques em separado foram apresentados sobre trechos específicos do substitutivo, como alterações no artigo 53 da Constituição Federal e na inclusão de presidentes nacionais de partidos no art. 102. Alguns destaques foram suprimidos ou retirados, outros mantidos.
Assim, no segundo turno, por exemplo, o DTQ 16, que tratava da expressão "secreta" no §3º do art. 53, foi suprimido com 296 votos a favor e 174 contra. Outros destaques foram retirados antes da votação.
Com a aprovação na Câmara, o texto segue para o Senado, onde precisará passar por duas votações. Se confirmado, será promulgado diretamente pelo Congresso, sem sanção presidencial.
Policial
Autor apresentava sinais de uso de entorpecentes e entrou em contradição durante a abordagem
Empregos
Trimestre encerrado em julho teve recorde de vagas com carteira
Renda
Capacitações promovem geração de renda e fortalecem agricultura familiar nas comunidades Cachoeirinha e Argola
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS