Aquidauana: 28,41% do eleitorado não comparece às urnas nas eleições de 2024

Votação em Aquidauana / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Neste domingo (6), as eleições municipais de Aquidauana foram marcadas por uma expressiva abstenção, com 28,41% do eleitorado não comparecendo às urnas. De acordo com dados apurados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o total de votos registrados foi de 26.474, sendo que 24.532 foram válidos, 885 nulos e 1.057 em branco.

Mauro Batista, conhecido como Mauro do Atlântico e representando o PSDB, foi eleito o novo prefeito de Aquidauana, assumindo o cargo por um mandato de quatro anos. Mauro será o 25º prefeito na história do município, sucedendo o atual gestor.

Representatividade Feminina

As eleições também trouxeram uma mudança significativa na composição da Câmara Municipal, que contará com duas vereadoras a partir de 2025. Wilsandra Aparecida de Lima Beda, popularmente chamada de Professora Wil, foi a segunda candidata mais votada, obtendo 1.189 votos. Ela já havia se candidatado em 2020 pelo MDB, mas não conseguiu a eleição.

A outra mulher eleita foi Ana Saravy, do Partido Verde (PV), que conquistou 491 votos. Ana já havia tentado uma vaga na Câmara por três ocasiões, iniciando sua trajetória em 2016.

Câmara Municipal

A eleição também foi marcada pela renovação no Legislativo local. Edenilson Dittmar, advogado de 33 anos e representante do PL, obteve 537 votos em sua primeira disputa. Genivaldo Ribeiro Pinto, conhecido como Montana (PSD), e Renato Bossay (PSD) também foram eleitos pela primeira vez, recebendo 633 e 749 votos, respectivamente. Fred Frank, policial militar e candidato do PT, conseguiu 741 votos e irá representar sua categoria.

Reeleição

Entre os reeleitos, destacam-se Nilson Pontin (PSDB), atual presidente da Câmara, que liderou as votações com 1.297 votos, seguido por Wezer Lucarelli (PSDB), Everton Romero (PSDB), Reinaldo Castanha (PSDB), Walter Neves (PP), Sargento Cruz (PP) e Marquinhos Taxista (PT), que também foram reeleitos e continuam no Legislativo por mais quatro anos.

A eleição em Aquidauana, embora tenha revelado um desinteresse significativo do eleitorado, também sinalizou um passo importante em direção à diversidade e representatividade, especialmente com a entrada de mulheres na Câmara Municipal. O novo prefeito e os vereadores eleitos terão pela frente o desafio de atender às expectativas da população e garantir a governança efetiva no município.