Aquidauana e PMA intensificam ações na Estação Ecológica Colorado

. A decisão considera o histórico de circulação de grandes felinos / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a Polícia Militar Ambiental (PMA) uniram esforços em uma operação de reforço à proteção da Estação Ecológica Colorado, área de aproximadamente 13 mil hectares que integra um importante corredor ecológico junto aos rios Miranda e Vermelho e ao Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro.

Nesta semana, equipes do 3º Grupamento da PMA da Barra do Aquidauana instalaram sinalizações de advertência, fizeram vistorias em áreas sensíveis e revisaram acessos utilizados para monitoramento ambiental. Segundo o 3º sargento Antonieto, a intensificação da fiscalização também se prepara para a abertura da pesca em 2026. “A nossa equipe da PMA estará fiscalizando a área de proteção da Estação”, afirmou.

O trabalho inclui colocação de placas de segurança, revisão de pontos estratégicos e monitoramento contínuo da região, considerada de proteção integral devido à presença de grandes felinos e à alta sensibilidade ecológica.

A Prefeitura e a PMA reforçam que o acesso ao interior da Estação Ecológica Colorado é totalmente restrito e depende de autorização formal dos órgãos responsáveis. Apenas equipes técnicas e pesquisadores qualificados podem entrar na área, seguindo protocolos rigorosos. Visitas recreativas e qualquer outra atividade não autorizada são proibidas.

Classificada como Unidade de Proteção Integral, a Estação mantém sua sede administrativa na área urbana de Aquidauana. A decisão considera o histórico de circulação de grandes felinos nas imediações e o registro de um ataque fatal a um ser humano próximo ao limite da unidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!