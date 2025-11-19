Acessibilidade

21 de Novembro de 2025 • 09:10

Política

Aquidauana e PMA intensificam ações na Estação Ecológica Colorado

Prefeitura e PMA reforçam proteção da Estação Ecológica Colorado

Redação

Publicado em 19/11/2025 às 14:37

Atualizado em 19/11/2025 às 14:40

. A decisão considera o histórico de circulação de grandes felinos / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a Polícia Militar Ambiental (PMA) uniram esforços em uma operação de reforço à proteção da Estação Ecológica Colorado, área de aproximadamente 13 mil hectares que integra um importante corredor ecológico junto aos rios Miranda e Vermelho e ao Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro.

Nesta semana, equipes do 3º Grupamento da PMA da Barra do Aquidauana instalaram sinalizações de advertência, fizeram vistorias em áreas sensíveis e revisaram acessos utilizados para monitoramento ambiental. Segundo o 3º sargento Antonieto, a intensificação da fiscalização também se prepara para a abertura da pesca em 2026. “A nossa equipe da PMA estará fiscalizando a área de proteção da Estação”, afirmou.

O trabalho inclui colocação de placas de segurança, revisão de pontos estratégicos e monitoramento contínuo da região, considerada de proteção integral devido à presença de grandes felinos e à alta sensibilidade ecológica.

A Prefeitura e a PMA reforçam que o acesso ao interior da Estação Ecológica Colorado é totalmente restrito e depende de autorização formal dos órgãos responsáveis. Apenas equipes técnicas e pesquisadores qualificados podem entrar na área, seguindo protocolos rigorosos. Visitas recreativas e qualquer outra atividade não autorizada são proibidas.

Classificada como Unidade de Proteção Integral, a Estação mantém sua sede administrativa na área urbana de Aquidauana. A decisão considera o histórico de circulação de grandes felinos nas imediações e o registro de um ataque fatal a um ser humano próximo ao limite da unidade.

