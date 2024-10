Aquidauana elege duas mulheres vereadoras para 4 anos de mandato

Professora Wil e Ana Saravy / O Pantaneiro, Arte, Divulgação

Duas mulheres foram eleitas vereadoras de Aquidauana para os próximos quatro anos, nas eleições de 2024 realizadas no último domingo (6).

A partir de 2025, a Câmara Municipal terá dos 13 vereadores, sendo duas mulheres. Os últimos quatro anos, a Câmara foi comandada apenas por homens.

A professora de Ensino Fundamental, Wilsandra Aparecida de Lima Beda, a Professora Wil, foi a segunda candidata mais votada do município, com 1.189 votos, ficando atrás de Nilson Pontin (PSDB), que teve 1.297 votos e é o atual presidente do Legislativo.

Wil foi candidata a vereadora em 2020 pelo MDB, mas não obteve a quantidade de votos necessárias para entrar na Câmara.

Além da professora, Ana Saravy (PV) também foi eleita com 491 votos. Ana disputou uma cadeira na Câmara por três vezes, sendo a primeira em 2016. Ela é técnica de enfermagem.

Renovação

Eleito pela primeira vez, Edenilson Dittmar (PL) teve 537 votos. O advogado tem 33 anos.

Genivaldo Ribeiro Pinto (PSD), conhecido como Montana, teve 633 votos é comerciante da cidade e foi candidato em outras duas eleições antes de vencer este pleito.

Outro novo nome é Renato Bossay (PSD), eleito com 749 votos. Foi a primeira vez que ele disputou a eleição para vereador.

O policial militar Fred Frank (PT) foi eleito com 741 votos e vai representar sua categoria pelos próximos quatro anos.

Reeleitos

Foram reeleitos para mais quatro anos de mandato: Nilson Pontim, Wezer Lucarelli (PSDB) - 1.133 votos; Everton Romero (PSDB) - 912 votos; Reinaldo Castanha (PSDB) - 866 votos; Walter Neves (PP) - 746 votos; Sargento Cruz (PP) - 746 votos e Marquinhos Taxista (PT) - 543 votos.