Aquidauana realiza audiência pública sobre contas da saúde

Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana / Assessoria, Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e o Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana realizam, nesta sexta-feira, 17 de outubro, a Audiência Pública de Prestação de Contas das Ações e Serviços Públicos de Saúde, referente ao 2º quadrimestre de 2025.

O encontro será realizado na Câmara Municipal de Aquidauana, com início às 7h30, e é aberto a toda a população. A audiência tem como objetivo apresentar os dados financeiros e administrativos relacionados aos serviços de saúde oferecidos pelo município, além de detalhar os investimentos, projetos e ações executadas no período.

A prestação de contas é uma exigência legal prevista no Sistema Único de Saúde (SUS) e um importante mecanismo de transparência e participação popular, permitindo que os cidadãos acompanhem de forma clara e objetiva como os recursos públicos estão sendo utilizados na área da saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o convite à população e destaca a importância da participação da sociedade no acompanhamento da gestão pública.

