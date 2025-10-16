Acessibilidade

16 de Outubro de 2025 • 17:51

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Aquidauana realiza audiência pública sobre contas da saúde

Prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025 será nesta sexta

Redação

Publicado em 16/10/2025 às 14:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana / Assessoria, Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e o Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana realizam, nesta sexta-feira, 17 de outubro, a Audiência Pública de Prestação de Contas das Ações e Serviços Públicos de Saúde, referente ao 2º quadrimestre de 2025.

O encontro será realizado na Câmara Municipal de Aquidauana, com início às 7h30, e é aberto a toda a população. A audiência tem como objetivo apresentar os dados financeiros e administrativos relacionados aos serviços de saúde oferecidos pelo município, além de detalhar os investimentos, projetos e ações executadas no período.

A prestação de contas é uma exigência legal prevista no Sistema Único de Saúde (SUS) e um importante mecanismo de transparência e participação popular, permitindo que os cidadãos acompanhem de forma clara e objetiva como os recursos públicos estão sendo utilizados na área da saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o convite à população e destaca a importância da participação da sociedade no acompanhamento da gestão pública.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Governo anuncia classificação indicativa para apps e nova faixa etária

Política

INSS suspende programa de redução de fila por falta de verba

Política

Após 121 anos, Aldeia Água Branca empossa a primeira mulher cacica de Nioaque

Prefeitura de Nioaque participa da missão técnica da Rota Bioceânica

Ponte no Assentamento Padroeira do Brasil é concluída em Nioaque

Nioaque terá sua primeira mulher cacique da cidade

Política

Corguinho recebe a 4ª Comitiva Leite Ativo para fortalecer a produção leiteira

Publicidade

Política

Prefeitura de Bonito suspende contratos após operação do MP por fraudes em licitações

ÚLTIMAS

Polícia

Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Porto Murtinho

Segundo envolvido foi capturado em Campo Grande por equipe do GARRAS

Serviços

Orientações do Detran-MS sobre como proceder em casos de clonagem

A primeira providência é registrar um Boletim de Ocorrência

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo