Aquidauana tem 2º melhor desempenho no programa Bolsa Família em MS

Equipe de assistência social / Foto: Divulgação

Aquidauana recebeu nesta segunda-feira, 4, uma moderna balança digital como premiação de 2ª melhor pontuação em desempenho no programa Bolsa Família em Mato Grosso do Sul.

Segundo a Prefeitura Municipal, a cidade pontuou acima da meta pactuada para a coleta e registro dos dados e condicionalidades do Programa Bolsa Família na Saúde.

O desempenho estadual foi alcançado pelo trabalho feito pelos técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em Campo Grande, na última quinta-feira, 31, a equipe aquidauanense recebeu a premiação com mais 05 municípios: Aparecida do Taboado, Jateí, Laguna Caarapã, Novo Horizonte do Sul e Selvíria.

Atualmente, no município de Aquidauana tem 5.726 famílias atendidas com o programa Bolsa Família, um total de 206,5 mil beneficiários em Mato Grosso do Sul. No Brasil, são 21,1 milhões de famílias e R$ 14 bilhões em repasses.

*Com assessoria de imprensa.