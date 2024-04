Aquidauana tem quase 900 eleitores com título cancelados

Título de eleitor / Ryan Santos, O Pantaneiro

Cerca de 900 eleitores de Aquidauana estão com Título de Eleitor cancelado. Isso porque o cidadão que não votou ou justificou a ausência em três ou mais turnos de Eleição, teve o cancelamento do título.

Para resolver a situação, é preciso comparecer ao Cartório Eleitoral para regularizar a situação e poder participar das Eleições Municipais 2024.

Faltam menos de seis meses para as eleições. Então, a eleitora ou o eleitor que quiser votar e que estiver com pendências com a Justiça Eleitoral deve regularizar a sua situação eleitoral até o dia 8 de maio, que é também o prazo final para solicitar transferência de domicílio e atualizar os dados cadastrais, entre outros procedimentos. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado para o pleito.

Segundo a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência pode ser recebido nos 150 dias anteriores à data da votação. O primeiro turno das eleições deste ano ocorrerá no dia 6 de outubro. Por isso, não deixe para regularizar a sua situação no último momento.

No dia 6 de outubro, mais de 153 milhões de eleitoras e eleitores escolherão nas urnas eletrônicas os ocupantes dos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em mais de 5,5 mil municípios do país.