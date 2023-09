Assembleia apoia realização do 1º Congresso dos Municípios de MS

As inscrições são gratuitas e já estão abertas / Mariana Anjos

Nos dias 3 e 4 de outubro acontece, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, o 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, com diversas palestras voltadas ao municipalismo, governança e inovação da gestão pública. O evento é promovido pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e terá o apoio institucional de Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

"É de suma importância a participação da ALEMS nessa discussão. Será um debate salutar para nossas cidades e os deputados estaduais e os servidores da Casa de Leis têm muito a contribuir", explicou o 1º secretário da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB), que recebeu o presidente da Assomasul, Valdir Júnior (PSDB), para a divulgação do evento.

Valdir afirmou que o evento proporcionará conhecimento aos prefeitos, secretários, servidores públicos e vereadores. “Vamos debater as estratégias, com o intuito de fortalecer ainda mais os municípios e proporcionar um futuro promissor, eficiente e próspero para Mato Grosso do Sul”, destacou o presidente da Assomasul, que também é prefeito da cidade de Nioaque.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas para quem deseja participar, por este link. O dia 3 conta com programação das 12h às 20h e o dia 4, das 8h às 20h, com palestras e expositores no saguão principal. O Centro de Convenções fica na Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n, Parque dos Poderes e você encontra mais informações pelos números 67 99188-7575 / 99654-8996 e no Instagram pelo @congressomunicipiosms.