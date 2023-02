Assembleia de MS abre oficialmente ano legislativo nesta quinta com presença do governador

Eduardo Riedel na Alems / Henrique Arakaki/Jornal Midiamax

A sessão solene contará com a presença de autoridades como o governador Eduardo Riedel (PSDB).

A Alems (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul) abre oficialmente na manhã de hoje (2), o primeiro ano da 12ª Legislatura.

De acordo com o Midiamax, Riedel deve chegar ao Palácio Guaicurus às 8h45 para o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande.

Também participam dessa cerimônia o presidente da Alems, Gerson Claro (PP); e o presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), desembargador Sérgio Fernandes Martins.

O hino nacional deverá ser executado pelos músicos da Polícia Militar do Estado. As autoridades então se encaminham para o Plenário Deputado Júlio Maia, onde integram a mesa para a abertura dos trabalhos.

Pelo Regimento Interno, o governador apresenta uma mensagem ao Legislativo. Em seguida, Claro poderá discursar. Em seguida, haverá a indicação dos membros das comissões técnicas.