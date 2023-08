Assembleia homenageia advogados de MS durante solenidade nessa quinta-feira

O evento contará com apresentação do Coral de Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul / Aline Kraemer

Profissionais ligados à área do Direito com relevantes serviços prestados a Mato Grosso do Sul serão homenageados nessa quinta-feira, dia 10, a partir das 19h, na sede da Casa de Leis. A Medalha do Mérito Advocatício “Jorge Antônio Siufi” será concedida conforme dispõe a Resolução 43/2012. A sessão solene foi proposta pelo deputado Lidio Lopes (Patriota), também advogado por formação.

O evento contará com apresentação do Coral de Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, sob regência do maestro Nillo Cunha, bem como a participação de representantes dos três Poderes e de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS). Também será celebrado o Dia do Advogado (11 de agosto), conhecido como “Dia do Pendura”. A data lembra, ainda, a promulgação da primeira Constituição Federal do Brasil, em 1824, e a implantação dos primeiros cursos de Direito, pelo imperador Dom Pedro l.

O nome da comenda Mérito Advocatício é uma homenagem ao defensor público da União, Jorge Antônio Siufi. Nascido em Campo Grande em 1932, formou-se em Direito na Universidade Nacional do Rio de Janeiro. Foi nomeado promotor de Justiça da comarca de Dourados, onde atuou entre 1961 e 1963, transferindo-se logo em seguida para Campo Grande.

Em 1964, foi nomeado advogado de Ofício na Auditoria Militar da União. Foi presidente da OAB em Campo Grande, professor da Faculdade Católica de Direito de Mato Grosso e procurador-geral adjunto de MS, com a divisão do Estado, em 1979. Em 1980, como procurador-geral do Estado, foi convidado a integrar a Escola Superior de Guerra.

O defensor compôs a letra do Hino do Estado de Mato Grosso do Sul, juntamente com o colega Otávio Gonçalves Gomes. Gravou CD, publicou livros de crônicas, também foi membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e é um dos fundadores do Rádio Clube, em Campo Grande. Siufi faleceu no dia 14 de março de 2011.