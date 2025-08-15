Acessibilidade

15 de Agosto de 2025 • 16:28

Buscar

Últimas notícias
X
Política

Assembleia Legislativa de MS divulga agenda da semana de 17 a 23 de agosto

As sessões plenárias acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia

Redação

Publicado em 15/08/2025 às 11:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Wagner Guimarães

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem uma semana repleta de atividades entre os dias 17 e 23 de agosto, incluindo sessões plenárias, reuniões de comissões e cursos voltados a servidores.

Segunda-feira (18)

Leia Também

• Assembleia Legislativa de MS divulga agenda de 11 a 15 de agosto

• Assembleia analisa projetos para reorganizar serviços de cartórios em três comarcas de MS

• Assembleia aprova projetos com foco no consumidor e ações sociais

A programação começa na segunda-feira com o Curso de Libras, promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. A atividade acontece na Sala Multiuso, das 14h às 16h, e se repete todas as segundas-feiras até 10 de novembro. O curso é destinado aos servidores da ALEMS e será ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques, Juliana dos Santos e Larissa Sisti, da TV Assembleia.

Terça-feira (19)

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto se reúne na terça-feira, a partir das 8h, na sala de reuniões Cabo Almi. Coordenado pelo deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), o grupo analisa proposições ligadas à educação, cultura, homenagens cívicas, atividades artísticas e comunicação social.

Quarta-feira (20)

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) realiza sua reunião ordinária às quartas-feiras, a partir das 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. Presidida pelo deputado Caravina (PSDB), a comissão avalia a constitucionalidade, juridicidade e legalidade das matérias enviadas ou originadas no Legislativo Estadual. Integram a CCJR os deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB); Pedrossian Neto (PSD); e Neno Razuk (PL).

Sessões plenárias

As sessões plenárias acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. Nos encontros, deputados debatem temas de interesse da sociedade e votam projetos que impactam diretamente a legislação estadual.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

MS busca investimentos ambientais com empresários de Singapura

Obra

Aquidauanense lança biografia de juiz que venceu o abandono

Política

Deputados aprovam lei para proteção de crianças sem registro paterno

Lei Maria da Penha completa 19 anos e é destaque na ALEMS

Pediatras pedem aprovação de lei com licença-paternidade de 1 mês

Ladário aprova lei para trazer Justiça Restaurativa às escolas municipais

Agenda

Barbosinha participa do Fórum Nacional de Governadores em Belém

Publicidade

Política

Anastácio leva Festa da Farinha à Jornada do Patrimônio 2025

ÚLTIMAS

Eventos

Zé Henrique & Gabriel se apresentam hoje na ExpoAqui 2025 em Aquidauana

O show, com entrada gratuita, acontece no Parque de Exposições de Aquidauana

Policial

Jovem é preso por tentar passar notas falsas em Campo Grande

O suspeito já possuía antecedentes por crimes patrimoniais, incluindo prisão recente por roubo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo