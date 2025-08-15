Assembleia Legislativa de MS divulga agenda da semana de 17 a 23 de agosto

Wagner Guimarães

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem uma semana repleta de atividades entre os dias 17 e 23 de agosto, incluindo sessões plenárias, reuniões de comissões e cursos voltados a servidores.

A programação começa na segunda-feira com o Curso de Libras, promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. A atividade acontece na Sala Multiuso, das 14h às 16h, e se repete todas as segundas-feiras até 10 de novembro. O curso é destinado aos servidores da ALEMS e será ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques, Juliana dos Santos e Larissa Sisti, da TV Assembleia.

Terça-feira (19)

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto se reúne na terça-feira, a partir das 8h, na sala de reuniões Cabo Almi. Coordenado pelo deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), o grupo analisa proposições ligadas à educação, cultura, homenagens cívicas, atividades artísticas e comunicação social.

Quarta-feira (20)

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) realiza sua reunião ordinária às quartas-feiras, a partir das 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. Presidida pelo deputado Caravina (PSDB), a comissão avalia a constitucionalidade, juridicidade e legalidade das matérias enviadas ou originadas no Legislativo Estadual. Integram a CCJR os deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB); Pedrossian Neto (PSD); e Neno Razuk (PL).

Sessões plenárias

As sessões plenárias acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. Nos encontros, deputados debatem temas de interesse da sociedade e votam projetos que impactam diretamente a legislação estadual.