Assembleia Legislativa de MS divulga agenda de 11 a 15 de agosto

Wagner Guimarães / Arquivo ALEMS

A programação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) para a semana de 11 a 15 de agosto inclui atividades internas e eventos abertos ao público, como curso de capacitação, sessões plenárias, homenagens e audiência pública.

Segunda-feira (11)

A semana começa com mais uma aula do Curso de Libras, promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, das 14h às 16h, na Sala Multiuso. Voltado a servidores da Casa, o curso é realizado todas as segundas-feiras, de 26 de maio a 10 de novembro, e ministrado pelos intérpretes da TV Assembleia Cláudio Vasques, Juliana dos Santos e Larissa Sisti.

Terça-feira (12)

Os deputados participam da votação da Ordem do Dia, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

Quarta-feira (13)

A programação começa às 8h com reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Nelito Câmara. Às 9h, ocorre a sessão plenária no Plenário Júlio Maia.

À noite, a partir das 19h, o mesmo espaço sedia a Sessão Solene de entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem às mulheres musicistas instrumentistas, proposta pelo deputado Caravina (PSDB). A cerimônia celebra o centenário de Helena Meirelles, conhecida como “dama da viola”.

Quinta-feira (14)

Sessão plenária no Plenário Júlio Maia, às 9h.

Sexta-feira (15)

A semana encerra com audiência pública sobre a “Política Nacional Aldir Blanc (PNAB): Participação da Sociedade Civil Organizada”, proposta pela deputada Gleice Jane (PT) em parceria com o Fórum Estadual de Cultura. O evento será às 13h, no Plenário Júlio Maia.

