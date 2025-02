Assembleia Legislativa divulga agenda da próxima semana de eventos

Deputados de MS em plenário / Luciana Nassar, Alems

Na próxima semana, de 09 a 15 de fevereiro, a agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) conta com a realização de palestras sobre mídias training na política, a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento das Mães Atípicas e sessões plenárias.

Segunda-feira (10)

Dirigida aos profissionais de Comunicação da Casa de Leis, haverá na segunda-feira (10), a partir das 9h, na sala Multiuso da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, um bate-papo sobre mídias training na política. A palestra é uma apresentação do workshop das jornalistas Clarissa de Faria e Taynara Andrade.

Terça-feira (11)

Na próxima terça (11), acontece, a partir das 14, na Sala Cabo Almi, a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento das Mães Atípicas. O evento foi proposto pelo deputado Pedrossian Neto (PSD). As deputadas Gleice Jane (PT) e Lia Nogueira (PSDB) devem participar do encontro, e também o deputado João Henrique (PL). O objetivo da reunião é ouvir as demandas das mães é encaminhá-las para análise do Governo do Estado para trazer soluções às necessidades do grupo.

Comissão

Criada nesta quarta-feira por requerimento apresentado pelo deputado Pedrossian Neto, a comissão tem o objetivo de buscar soluções às demandas das mães atípicas, (mães que filhos com deficiências, síndromes raras ou outras condições que afetam o seu desenvolvimento), que estiveram na Assembleia Legislativa nesta semana. O assunto também foi amplamente debatido em plenário.