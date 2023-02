Assembleia poderá ter sessões remotas regulamentadas no Regimento Interno

Deputado Junior Mochi é o autor da proposta, que tem como coautores os deputados Pedro Kemp e Pedrossian Neto / Luciana NassarAlems

As sessões remotas, alternativa viabilizada com as restrições causadas pela pandemia da Covid-19, devem ser regulamentadas no Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

A mudança consta do Projeto de Resolução 02/2023, protocolado na Casa de Leis ontem (14).