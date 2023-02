Assembleia realiza sessão solene em alusão ao Dia Estadual da Sukyo Mahikari

A solenidade foi proposta pelo deputado Junior Mochi / Divulgação

A solenidade foi proposta pelo deputado Junior Mochi (MDB).

O Dia Estadual da Sukyo Mahikari foi instituído pela Lei 4.535/2014, de autoria do ex-deputado George Takimoto. No projeto da lei, o então parlamentar informa que a “Sukyo Mahikari é uma entidade religiosa que tem sedes em todo o mundo e foi fundada no Japão, em 1959, pelo Mestre Kotama Okada, com o propósito de divulgar os princípios divinos para ser um guia seguro para todas as pessoas, independentemente das crenças, raça e nacionalidade”.

A entidade, em seu site oficial, afirma que se fundamenta na “fé dirigida ao Criador dos Céus e da Terra, a quem chamamos de Deus SU (Senhor), cremos que a origem da Terra é única, a origem das culturas é única, a origem do ser humano é única, a origem das religiões é única”. Para saber mais sobre a Sukyo Mahikari, clique aqui.

A sessão solene terá cobertura e transmissão ao vivo realizadas pelos canais oficiais da Casa de Leis: site, TV ALEMS, Rádio ALEMS, Portal da ALEMS, Youtube e Facebook.