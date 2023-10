Associação de moradores de Piraputanga elege nova direção neste domingo

Eleição acontece até 16h / Fotos: Rhobson Lima/O Pantaneiro

Moradores do distrito de Piraputanga, em Aquidauana, elegem neste domingo, 29, um novo representante para Associação Comunitária de Moradores. A votação acontece na Municipal Antônio Santos Ribeiro, aberta para os proprietários com imóveis na região, até às 16h.

Concorrem a presidência o atual ocupante do cargo, Edson Fernandes, da chapa Ordem e Progresso. "Estamos tendo esse alinhamento com o poder público. Estamos torcendo para ser reeleito, estamos sendo aceitos pela campanha que fiz, continuar trabalhando", diz Edson. Humberto Cristaldo, conhecido como Jiripoca, que também já ocupou a cadeira e quer retomar a administração. "Já passei por quatro mandatos e resolvi tentar mais uma vez. Me dou bem com o outro candidato e estamos deixando o povo à vontade. Estamos à disposição do povo. Em rumo, cada um pensa em vitória, mas qualquer lado que foi vencedor, para Piraputanga é muito importante". O movimento é tranquilo na escola, a expectativa é reunir mais de 1,5 mil moradores. Uma equipe da Polícia Militar faz o monitoramento do local.