Associação dos Agricultores de Rio Negro é declarada de Utilidade Pública

Divulgação

A Associação dos Agricultores Familiares do Município de Rio Negro (Asrio) foi declarada de Utilidade Pública Estadual, por meio da Lei 6.176 de 2023. De autoria do deputado Coronel David (PL), a nova norma foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 21.

Fundada em 2020, a associação realiza ações de interesse dos pequenos produtores do município e busca fortalecer a agricultura familiar.

“Desde a sua criação, a Associação dos Agricultores Familiares vem desenvolvendo importante trabalho com a comunidade rural do município de Rio Negro. É uma entidade que realiza diversos projetos de alto impacto social, buscando, especialmente, diminuir as desigualdades”, disse o deputado.