Atenção, eleitores: Dois locais de votação mudaram em Aquidauana

Faixas informativas foram instaladas / Divulgação

Dois locais de votação mudaram em Aquidauana. Nesta segunda-feira, 30, faixas informativas foram instaladas para reforçar a mudança. As eleições municipais acontecem no próximo domingo, 6.

Como saber meu local de votação?

Ao todo, Aquidauana tem 26 locais de votação, 149 seções e 36.980 eleitorado, sendo a 10ª Zona Eleitoral de Mato Grosso do Sul, segundo o TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

A consulta ao local de votação pode ser feita por meio do nome do eleitor ou do número do título eleitoral. Por meio da opção Consulta por nome é possível verificar o número do título. Clique aqui.

Você também pode consultar o local de votação pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net (em Onde votar) e pelo aplicativo e-Título.

Confira locais que mudaram: