Atleta de Mountain Bike é homenageado pelo Legislativo de Aquidauana

Divulgação

Durante Sessão Legislativa da Câmara Municipal realizada na terça-feira (10) no Plenário Estevão Alves Corrêa, o vereador Humberto Torres, 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara de Aquidauana apresentou nos expressos termos do Art. 168, §1º, inciso VI do Regimento Interno, Moção de Aplauso ao atleta Jeferson Silva Moura, pela conquista de títulos de Campeão de Mountain Bike (MTB) “Master A” e Cross-Country Maratona (XCM).

Em sua justificativa o vereador Humberto Torres, destacou que Jeferson Silva Moura é natural de Aquidauana, casado com Marcela Barros de Queiroz e tem 31 anos, praticante da modalidade esportiva Mountain Bike (MTB).

Assíduo competidor, Jeferson Silva Moura tem percorrido o Brasil disputando competição na categoria e já trouxe para Aquidauana, cidade onde reside 1º lugar no Mountain Bike (MTB) “Master A” Cross-Country Maratona (XCM).

Segundo, Humberto Torres, o atleta Jeferson Silva Moura ainda obteve várias conquistas e algumas das mais importantes são: campeão da MTB categoria open XCM em 2022, campeão MTB contra relógio na categoria open em 2022,, vice campeão do Pantanal extremo na categoria esporte em 2022, vice campeão da master A contra relógio MTB em 2023, 4º colocado na categoria Master A no Brasil Ride em 2022., 6º colocado na Elite no Brasil Ride em 2023.

Por esta razão o parlamentar apresentou a Moção de Aplauso visando homenagear e parabenizar Jeferson Silva Moura, desejando sucesso nas futuras competições.

A Moção de Aplauso foi submetida a votação, sendo aprovada por unanimidade pelo votos dos vereadores presentes na Sessão Legislativa, sendo em seguida entregue ao homenageado.