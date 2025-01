Atual prefeito faz levantamento e diz que Ladário tem dívida de R$ 46 mi

Reunião da equipe da prefeitura de Ladário / Anderson Gallo, Diário Corumbaense

O prefeito de Ladário, Munir Sadeq Ramunieh, realizou uma coletiva de imprensa na sexta-feira (10) para apresentar os dados do município e falar sobre a situação financeira e estrutural da cidade.

Munir destacou os desafios herdados da administração anterior, do ex-prefeito Iranil Soares, com base em um levantamento realizado nos primeiros 10 dias de sua gestão.

Segundo ele, o município enfrenta um rombo financeiro de aproximadamente R$ 46 milhões, além de problemas de gestão que impactam diretamente a prestação de serviços públicos essenciais, publicou o Diário Corumbaense.

O chefe do Executivo ladarense explicou que a dívida inclui restos a pagar no valor de R$ 17,8 milhões, valores devidos à empresa de fornecimento de água que somam cerca de R$ 10 milhões (sendo R$ 8 milhões já ajuizados) e outros R$ 10 milhões de um financiamento do programa FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), que ainda está sendo apurado.

A situação se agrava com contas básicas atrasadas, como luz, telefone e água, que, em alguns casos, atingiram valores alarmantes, como uma conta de água de R$ 62 mil de um imóvel público fechado, que é o estádio Vicente Fortunato. "Quebrou um cano, o município ao invés de fazer uma solicitação junto ao órgão para que não gerasse essa conta, não fez nada e ainda deixou gerar mais duas, uma de R$ 17 mil e outra de R$ 14 mil".

Citou ainda ações ajuizadas à revelia por não contestação do município que somam 5 milhões de reais. O prefeito disse que vai encaminhar todo o levantamento ao Ministério Público e pedir auditoria nas contas pelo Tribunal de Contas do Estado.

Recursos perdidos

Além das dívidas financeiras, Munir Ramunieh destacou questões administrativas e estruturais que precisam de atenção imediata. Entre os problemas mencionados por ele estão contratos não pagos, falta de manutenção em prédios públicos e equipamentos essenciais, além de obras inacabadas ou abandonadas por falta de recursos ou má gestão. De acordo com o prefeito, recursos importantes foram perdidos, como R$ 2,2 milhões para a revitalização do Estádio Vicente Fortunato, devido à falta de prorrogação de prazos no sistema de convênios.

Também afirmou que está tentando recuperar emenda perdida de recursos liberados pela Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) para reestruturação do Porto Geral. O dinheiro 'voltou' por falta de projeto, segundo ele.