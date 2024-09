Audiência de prestação de contas da Saúde está prevista

Divulgação

A agenda da semana de 23 a 27 de setembro, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), tem como destaque a audiência de prestação de contas da Saúde. Quaisquer atividades do Legislativo são abertas ao público e à imprensa e tem cobertura oficial dos canais de comunicação no Facebook e Youtube, TV e Rádio ALEMS, Portal da ALEMS, Instagram e Twitter . A TV e a Rádio ALEMS também estão no sinal aberto, respectivamente, no canal 7.2 e na FM 105.5.

Terça-feira

No dia 24 está prevista a sessão ordinária no Plenário Júlio Maia, às 9h. A pauta de votação da Ordem do Dia está disponível neste link. Na sequência da sessão, está prevista entrega de Moção de Congratulação ao pastor Rodrigo Assi, Líder dos Desbravadores, por proposição do deputado Renato Câmara (MDB).

Quarta-feira

O dia 25 de setembro inicia com a reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara. Em seguida, a partir das 9h, a sessão ordinária acontece no Plenário Júlio Maia.

Quinta-feira

Em 26 de setembro, a sessão plenária ocorre pela manhã, no mesmo horário e local. Na sequência da sessão, a ALEMS também prestará homenagem aos 45 anos da regulamentação da profissão de biólogo. Já pela tarde, a partir das 14h, no Plenarinho Nelito Câmara, a Comissão Permanente de Saúde se reúne, a pedido do deputado coordenador Lucas de Lima (PDT), para a audiência pública de prestação de contas do 2º Quadrimestre de 2024, para a análise dos relatórios detalhados a ser apresentados pela Secretaria Estadual de Saúde. O evento é realizado pelo Legislativo em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que constitui importante instrumento de controle e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos.

Serviço

A Agenda Oficial do Legislativo pode ser alterada a qualquer momento para inclusão de novos eventos - acesse diretamente clicando aqui. A ALEMS fica no Bloco 9, do Parque dos Poderes.