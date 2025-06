Audiência para discutir obra e transferência do Estádio Morenão é hoje

Chico Ribeiro/Subcom

A reunião acontecerá no plenarinho da Casa de Leis e foi proposta pelo deputado estadual Pedrossian Neto (PSD), que coordena uma comissão temporária responsável por acompanhar o andamento do processo.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza, nesta terça-feira (17), às 14h, uma audiência pública para debater a reforma, as obras e a possível transferência da gestão do Estádio Morenão para o Governo do Estado.

Estão confirmadas as participações dos secretários estaduais Marcelo Miranda (Turismo, Esporte e Cultura), Rodrigo Perez (Governo) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além de representantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), atual gestora do estádio.

O objetivo da audiência é reunir representantes da UFMS, do Governo do Estado e do Escritório de Parcerias Estratégicas para discutir os próximos passos da transferência da gestão e os projetos previstos para o espaço esportivo. Segundo o deputado Pedrossian Neto, ainda não há uma solução definitiva para o Morenão, mas o tema está sendo acompanhado de perto pela Assembleia.

Durante o processo, o Governo do Estado manifestou oficialmente o interesse em assumir o estádio, por meio de uma carta assinada pelo secretário Marcelo Miranda. A audiência deve atualizar os encaminhamentos feitos até agora e buscar um consenso para a reabertura do espaço.

Serviço

A audiência é aberta ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes – primeiro bloco pela entrada da Avenida Mato Grosso. A cobertura completa será feita pelo Portal ALEMS, com transmissão ao vivo pelo Facebook, YouTube, TV ALEMS (canal 7.2 e canal 9 da Claro NET TV) e Rádio ALEMS FM 105.5.

