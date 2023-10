Audiência pública discute alternativas saudáveis de alimentação

Divulgação

No próximo dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, a deputada estadual Gleice Jane (PT) fará uma audiência pública sobre os "Caminhos para uma alimentação saudável e sustentável". O evento terá início às 13h, no auditório da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Para a parlamentar, a necessidade de promover uma alimentação saudável para todas e todos tornou-se imprescindível com o crescimento das doenças crônicas, a maioria relacionadas à dieta no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Somado a isso, a ocorrência de problemas alimentares, como intolerâncias e alergias, precisa ser analisada de forma aprofundada.

Aquestão tem sido debatida frequentemente nas escutas do mandato junto aos movimentos sociais. “Quais foram os problemas de saúde que a população passou a desenvolver nos últimos anos?”, questiona a deputada, sobre as preocupações com a saúde humana. Dentre os pontos de atenção, ela questiona qual seria a interferência do uso de agrotóxicos na saúde das pessoas.

No último mês, ela trouxe a público essa preocupante temática ambiental e de saúde pública, ao abordar os resultados de uma pesquisa conduzida pela Embrapa Agropecuária Oeste, que analisou os níveis de poluição no Rio Dourados, devido à presença de agrotóxicos. Segundo o relatório, a pesquisa considerou 46 agrotóxicos dos mais utilizados em MS, dos quais 33 foram encontrados nas águas do rio Dourados.

Além de expressar preocupação em relação ao impacto desses agrotóxicos na saúde humana, a deputada ressaltou a necessidade de estudos mais aprofundados para entender os efeitos combinados dessas substâncias. Também apontou a carência ou subnotificação dos dados sobre a situação em outras áreas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Para a deputada Gleice, em um estado de destaque na agropecuária, como Mato Grosso do Sul, é imperativo que haja atenção ao equilíbrio entre a produção de alimentos saudáveis aliados à sustentabilidade. “A audiência pública com o tema ‘Dia Mundial da Alimentação: Caminhos para uma Alimentação Saudável e Sustentável’ é uma oportunidade única para unir esforços, compartilhar conhecimento e estabelecer políticas públicas que direcionem Mato Grosso do Sul, e o Brasil, para um futuro onde a saúde e a sustentabilidade caminhem juntas”, enfatizou a deputada estadual.

Quintais produtivos

A discussão sobre alimentação saudável e fortalecimento da agricultura familiar tem sido prioridade também no Governo Federal, que nesta semana lançou o Programa Quintais Produtivos. Visando segurança alimentar e autonomia das mulheres, a iniciativa tem o objetivo de apoiar os quintais produtivos com fomento, assistência técnica, cisternas e comercialização, além de assistir a produção agrícola de mulheres do campo, das águas, das flores e das cidades, gerando emprego e renda.

A meta é que até 2026 tenha-se 90 mil quintais produtivos em todo o país. Na etapa inicial está prevista a criação de 10 mil, beneficiando milhares de mulheres por meio de acesso a recursos, equipamentos e ferramentas essenciais para montar e cuidar dos quintais. Serão destinados R$ 20 milhões para apoio a projetos que irão atender cerca de 2 mil mulheres.

O Programa busca melhorar a vida das pessoas e garantir que o Brasil produza diversos alimentos in natura, como arroz, feijão, vegetais, frutas, dentre outros. Tem também o intuito de atuar no combate às mudanças climáticas e à fome que, de acordo com dados do Governo Federal, já acomete 29,9% da população da região Centro-Oeste.

O lançamento dessa importante política pública atende ainda a uma das demandas que levamos a Brasília, ao lado de ativistas e trabalhadoras rurais, durante a 7ª edição da Marcha das Margaridas, realizada em agosto de 2023.