Audiência pública discute orçamento de Aquidauana para 2024

Encontro da Câmara Municipal / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana discutiu em audiência pública, no plenário da Câmara Municipal sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária para 2024, nesta quarta-feira, 14.

Conforme a Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras, a audiência atende ao artigo 48 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000- Lei de Responsabilidade Fiscal. "A audiência tem por objetivo também incentivar a participação popular no orçamento municipal, estabelecendo as prioridades para o orçamento do ano seguinte", descreveu.

Os trabalhos foram coordenados pelo contador geral do município, Alair Souza Penha, com participação dos secretários municipais e vereadores presentes, colaborando com esclarecimentos e informações pertinentes ao Orçamento Municipal para 2024.

Participaram do encontro vários segmentos da população e, também, estavam presentes os secretários municipais Ernandes Peixoto de Miranda (Finanças), Ronaldo Ângelo de Almeida (Planejamento), Archibaldy Macintyre Mac (Serviços Urbanos e Rurais), Wellington Moresco (Esporte), Flávio Gomes Filho (Trânsito), Josilene Rodrigues Rosa (Assistência Social) e Paula Polini (Produção) e os vereadores do município, Nilson Pontin, Wezer Lucarelli, Francisco Tavares, Reinaldo Kastanha, Marquinhos Taxista, Sebastiãozinho do Taboco, Sargento Cruz e Everton Romero.

*Com informações da assessoria de imprensa.