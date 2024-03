Audiência pública para criar Lei Estadual do Esporte acontecerá na Alems

Plenário da Alems / Fabiana Silvestre, Alems

A Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023) institui o Sistema Nacional do Esporte (Sinesp), que corresponde ao planejamento, formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, de programas e de ações para o esporte, nas diferentes esferas governamentais.

Assim, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), por proposição do deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos), realizará a audiência pública para a Criação da Lei Estadual do Esporte, conforme a Lei Geral. O evento acontecerá na próxima segunda-feira (11), a partir das 14h, no plenário Deputado Júlio Maia e reunirá parlamentares, representantes do setor e atletas.

A audiência foi proposta com intuito de alinhar as políticas públicas para o esporte na esfera estadual com as políticas nacionais. “Temos que ampliar as políticas públicas para o esporte, que além de ser um instrumento de transformação social, também é atividade profissionalizante que gera emprego e renda. Por isso vamos realizar a audiência pública na ALEMS para debatermos o tema para a criação da Lei Estadual do Esporte, alinhada à Lei Geral do Esporte”, destaca o deputado Professor Rinaldo Modesto.

A reunião pública é aberta ao público, presencialmente, e também pode ser acompanhada, ao vivo, pelos canais oficiais de Comunicação da Casa de Leis.