Assembleia Legislativa promove audiência pública sobre o Pantanal

Reprodução/SOS Pantanal

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza hoje, 1, a audiência pública "O Pantanal é nosso", promovida por proposição do deputado Rafael Tavares (PRTB). O evento está previsto para as 10h, no Plenarinho Nelito Câmara.

Segundo o deputado, o debate foi pensado em decorrência das discussões sobre o meio ambiente no Pantanal, com a adoção de medidas pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul da suspensão ambiental e o compromisso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em criar lei regulatória do bioma Pantanal, entendendo suas peculiaridades e ligação com o desenvolvimento sustentável – saiba mais aqui.

“O Pantanal é do sul-mato-grossense, que deve ser o protagonista nessa importante discussão, sendo o pantaneiro o pioneiro e maior interessado na manutenção do meio ambiente para as próximas gerações”, explicou Tavares. Além dos produtores, também foram convidados técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro) e a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrisul).

O evento é aberto ao público e à imprensa.