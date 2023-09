Audiências e instalação de Frente Parlamentar marcam semana na ALEMS

Para a semana de 18 a 22 de setembro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) estão agendadas duas audiências públicas, no Plenário Júlio Maia. Todos os eventos na Casa de Leis são abertos ao público e à imprensa e têm cobertura dos canais oficiais pela TV ALEMS, Rádio ALEMS e Portal da ALEMS.

Segunda-feira

Dia 18, às 13h30, a semana inicia com a audiência pública "Como as escolhas no trânsito impactam na sociedade", no Plenário, por proposição do deputado Junior Mochi (MDB). Conforme informado pela assessoria parlamentar, estão previstas as presenças e palestras de engenheiros de trânsito, representantes da Saúde, do Detran-MS, dos Bombeiros, entre outros. O deputado proponente explicou que o objetivo é “discutir e encaminhar alternativas para todas as políticas públicas relacionadas ao trânsito, visto que os acidentes é um problema de saúde pública”.

Terça-feira

A partir das 9h, do dia 19, os deputados se reúnem para a sessão ordinária, também no Plenário Júlio Maia, para debates e votações dos projetos em tramitação na Casa de Leis. Além da cobertura oficial, também há transmissão ao vivo pelo Youtube e Facebook.

Quarta-feira

Às 8h, o dia 20 começa no Plenarinho Nelito Câmara, com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Na sequência, ocorre a sessão ordinária no Plenário. Ambas também com transmissão.

Pela tarde, às 15h, no Plenário Júlio Maia, está agendada a audiência pública "Em Defesa da Prescrição Médica Legível: um Direito do Paciente, um Dever do Profissional de Saúde", por proposição do deputado Paulo Corrêa (PSDB), primeiro secretário da Casa de Leis. De acordo com o gabinete parlamentar, estão previstas as presenças de membros da Secretaria de Saúde do Estado e do Município de Campo Grande, da Defensoria Pública, do Sindicato dos Farmacêuticos, representares dos cursos de graduação de Medicina e Farmácia, entre outros.

Quinta-feira

Dia 21, pela manhã tem a sessão ordinária, a partir das 9h no Plenário Júlio Maia. A tarde, está marcada a cerimônia de instalação da Frente Parlamentar para o Acompanhamento da Implantação da Rota Biocêanica, às 14h30.

Pouco antes de iniciar o evento, o gabinete do propositor, deputado Zeca do PT, informou que haverá uma coletiva de imprensa, às 14h, na Sala da Presidência, com as presenças confirmadas do ex-presidente do Brasil, Michel Temer (MDB), ex-presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez e o ex-ministro Carlos Marum (MDB). Saiba mais sobre a Rota Bioceânica acessando a página especial multimídia por este link.

Serviço

Para a sexta-feira não há nada agendado, mas a Agenda Oficial do Legislativo pode mudar a qualquer momento para acréscimo ou retirada de eventos. Acesse diretamente por este link. A Assembleia Legislativa fica na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9, primeiro prédio do Parque dos Poderes pela entrada da Avenida Mato Grosso.