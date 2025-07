Audiências públicas debatem orçamento e planejamento em Aquidauana

Segundo a Prefeitura, a escuta ativa da população é uma das principais ferramentas / O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana convida a população a participar das audiências públicas que irão discutir o PPA (Plano Plurianual) e a LOA (Lei Orçamentária Anual). Os encontros têm como objetivo promover a participação popular na construção das metas e prioridades do município para os próximos anos.

Durante as audiências, moradores poderão apresentar sugestões, tirar dúvidas e contribuir diretamente com o planejamento das ações do governo municipal, ajudando a definir onde e como os recursos públicos devem ser aplicados.