Aumento do abono salarial dos administrativos da Educação em debate na ALEMS

A deputada Gleice Jane (PT) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) nesta manhã, 26, para debater o pedido dos administrativos da Educação do Estado, para aumento do abono salarial.

“Sou professora e acompanho de perto a realidade dos servidores e servidoras administrativos da Educação. Recebi também ontem inúmeras mensagens solicitação de atenção especial em relação a causa. Uma pauta muito importante, há falta de funcionários, é preciso fazer concurso. Alguns serviços demandam um esforço físico muito grande. E nesse momento para todos ao administrativos, o aumento de R$ 300 reais de aumento no abono significa muito”, relatou.

A deputada explicou sobre a defasagem salarial da categoria. “A situação é desesperadora, não dá para continuar dessa maneira. Alguns fazem empréstimos constantemente devido a lacuna salarial. Que a Assembleia Legislativa faça uma força-tarefa. A importância dos servidores administrativos da escola, temos uma demanda que cresce, o cuidado emocional dos alunos, mas os servidores reclamam que não há cuidado como o nosso emocional. É importante ressaltar que uma determinada pessoa na escola tem função essencial para a segurança das crianças e dos adolescentes. Toda escola tem uma pessoa assim. É preciso valorizar todos os servidores”, concluiu Gleice Jane.

O deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos) elogiou o assunto trazido à tribuna. “Parabéns por trazer esse assunto a tribuna, centenas de pedidos enviados aos deputados, e eu sei que há sensibilidade do Governo, e tenho expectativa que esse pleito procedente e verdadeiro, seja atendido pelo Governo”, declarou.

O deputado Junior Mochi (MDB) falou sobre as mensagens que recebeu para que os deputados façam gestão junto ao Governo do Estado para viabilizar ao aumento do abono salarial da categoria. “A solicitação que eles fazem é que, para o aumento do abono de R$ 100 para R$ 400, possamos fazer interlocução junto ao governo estadual para aumento do abono. Sabemos a importância da concessão do benefício pois eles são aqueles que tem os menores salários dentre os servidores públicos do Mato Grosso do Sul”, disse.

A deputada Mara Caseiro (PSDB) esteve como o Secretário de Estado de Educação (SED), Hélio Queiroz Daher. “O secretário me informou que este estudo está com a secretária Ana Nardes, em relação ao abono do administrativo, a gente espera uma resposta imediata para atender esse compromisso com o assistente administrativo que com certeza hoje infelizmente tem um salário muito abaixo do que merecem”, considerou.

O deputado Lucas de Lima (PDT) também opinou em relação ao abono pedido pelos administrativos da Educação. “Hoje os administrativos recebem o menor salário na educação. É importante a gente conversar como o Governo do Estado, e conseguirmos trazer este objetivo desta classe, que nesse momento está precisando muito que o Governo tenha esse olhar voltado também para o administrativo, são fundamentais para a nossa sociedade”, pontuou.

O deputado Pedro Kemp (PT) informou outra negociação da categoria que não avançou. “Eles estão reivindicando o apoio desta Casa para fazer gestão junto ao governo do Estado, já vinha negociação para auxílio alimentação em R$ 400 reais. É possível para o Governo, já que a situação financeira permite hoje um diálogo aberto. Presidente [Gerson Claro], que o senhor autorize uma comissão da Assembleia que possa ir até a secretária de Estado Ana Nardes para conversar sobre esse estudo que está sendo elaborado e seja dada até o fim do ano uma resposta positiva e afirmativa, pois a reivindicação é justa”, ressaltou.

O deputado Lidio Lopes (Patriota) concorda com a opinião dos demais parlamentares. “Estamos fazemos coro para que o Governo realmente faça estudo da viabilidade de atender essa questão do reajuste e readequação do salário dos administrativos da Educação”, disse.

O deputado e presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), reitera o empenho dos parlamentares em relação a essa causa. “Todos os deputados estão empenhados nisso, desse o ano passado nos programas de reestruturação, na revisão geral anual, no cumprimento com a classe dos professores, ficou pactuado inclusive com a Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado de Mato Grosso do Sul [Fetems] a possibilidade de conceder o abono ou a melhoria no auxílio alimentação”, registrou.