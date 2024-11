Autorização para ampliar importação de gás reforça MS na integração energética

Iiniciativa reforça a posição de MS como protagonista na agenda de energia sustentável / Divulgação

A recente autorização da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para a importação de gás natural da Argentina e Bolívia marca um avanço significativo para o Mato Grosso do Sul. A medida fortalece o Estado como peça central na integração energética regional e na diversificação da matriz energética brasileira, conforme destaca o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

"O governo brasileiro assinou, durante o G20, um acordo de cooperação econômica com a Argentina para a aquisição de gás natural argentino. Foi um momento importante, um acordo presidencial, e, ao mesmo tempo, o Ministério de Minas e Energia tem trabalhado em alternativas para viabilizar a entrada desse gás no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, focamos em duas possibilidades, ambas com potencial de impacto relevante para o Estado e para o país", afirmou o secretário.

A primeira alternativa, considerada a mais viável e de rápida implementação, envolve o uso do gasoduto já existente entre a Bolívia e a Argentina, com reversão do fluxo. O gás argentino seria integrado ao Gasbol (Gasoduto Bolívia-Brasil), infraestrutura que já opera com uma capacidade ociosa superior a 50%.

"Essa solução é estratégica e prática. O governador Eduardo Riedel tem trabalhado junto ao governo federal para priorizá-la como alternativa de curto prazo. Trata-se de um investimento já pago, com benefícios imediatos para o Mato Grosso do Sul e o Brasil", destacou Verruck.

A segunda possibilidade, ainda em fase de discussão, contempla a construção de um novo gasoduto ao longo da Rota Bioceânica, conectando Salta, na Argentina, ao Brasil via Paraguai. "Esse projeto atenderia não apenas o Mato Grosso do Sul, mas também promoveria o desenvolvimento econômico em regiões estratégicas do Paraguai, como Mariscal Estigarribia e Loma Plata. No entanto, trata-se de uma iniciativa de longo prazo, que depende de estudos estruturais e definição de investidores", explicou Jaime.

A publicação da Autorização SIM-ANP Nº 721/2024, no último dia 25 de novembro, reforça o compromisso com a alternativa prioritária.

"Essa portaria autoriza a empresa boliviana YPFB a importar gás natural da Argentina, com volumes de até 5 milhões de metros cúbicos por dia, além de gás boliviano. Estamos falando de um potencial de até 7 milhões de metros cúbicos, que podem atender mercados em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. É um passo crucial para viabilizar a rota pelo Gasbol", ressaltou o titular da Semadesc.

O secretário destacou, ainda, os benefícios econômicos e estratégicos dessa integração. "Para Mato Grosso do Sul, a medida significa aumento na arrecadação, maior competitividade para o setor industrial e acesso a uma fonte de energia mais barata. Essa é exatamente a prioridade defendida pelo governador Eduardo Riedel. Essa iniciativa reforça a posição de Mato Grosso do Sul como protagonista na agenda de energia sustentável e integração regional, consolidando o estado como um elo estratégico para o futuro do mercado de gás natural no Brasil", finalizou.

*Cm informações da Comunicação Semadesc