Azambuja crava nome de Beto Pereira como pré-candidato a prefeito da Capital

O presidente regional do PSDB, ex-governador Reinaldo Azambuja, afirmou, na última sexta-feira (2), que o deputado federal Beto Pereira é pré-candidato a prefeito de Campo Grande em 2024. Azambuja cravou o nome do ninho, apesar de dizer também que o momento é precoce e que haverá diálogos.

Reinaldo compareceu no encontro do Republicanos na Câmara de Campo Grande e, questionado se haverá disputa entre o PSDB e PP, já que a prefeita Adriane Lopes deve disputar a reeleição ano que vem, disse que ainda é cedo.

"Eleições de 2024 ainda está longe. Claro que estamos trabalhando com as pré-candidaturas. Nesse momento, o PSDB trabalha com o projeto que é o nosso pré-candidato é o deputado Beto Pereira. Um gestor comprovado, testado e aprovado porque já foi gestor público e fez um dos melhores mandatos numa prefeitura de menor tamanho, mas que teve grande resultado. Essa discussão é muito vaga agora, vamos tratar isso ano que vem", disse o ex-governador.

Ele acrescentou sobre aliança com o Progressistas e a relação com o MDB.

"Tudo isso é prematuro, a gente não sabe ainda [quem sai para vice ou adversário].Nós do PSDB vamos buscar nos fortalecer, mas claro estar juntos aos aliados que ajudaram eleger o Eduardo ao Governo do Estado. A gente respeita todas as pré-candidaturas. O próprio MDB hoje tem a colocação de um pré-candidato que é o ex-governador André Puccinelli e isso a gente respeita. A política se faz somando e não diminuindo."

Sobre o Republicanos, Azambuja afirma que a legenda é parceira há 8 anos desde seu primeiro mandato. O ex-gestor representou o governador Eduardo Riedel no evento e almoçou com as lideranças do partido.

"A grande preocupação nossa hoje é ter foco nas pautas que interessam a população e política de resultado. Uma pauta em comum que temos hoje com o Republicanos são as políticas públicas que dão certo e melhoram a vida das pessoas."