Balneário Municipal de Bonito reabre para visitação ao público

Balneário de Bonito / (Foto: Divulgação)

Após quase dois meses, o Balneário Municipal de Bonito reabriu visitação ao público nesta quinta-feira, 30. O local havia fechado para manutenção devido às chuvas torrenciais que atingiram a cidade, desde janeiro deste ano.

A interdição do atrativo, considerado um dos cartões postais da Capital do Ecoturismo de MS, estava baseada no nível de segurança do Rio Formoso, que se manteve acima do permito durante este período, visto que só entre janeiro e fevereiro o município já havia registrado 750mm de chuva, no acumulado e março também registrou chuvas acima da média.

Em nota, a Prefeitura Municipal informou que continua restrito, desde 10 de fevereiro, a Trilha do Bosque.