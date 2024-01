Barbosinha assume governo de MS até 14 de janeiro

Barbosinha

O vice-governador José Carlos Barbosa, Barbosinha, assume o Governo de Mato Grosso do Sul até 14 de janeiro, período de férias de Eduardo Riedel.

No último dia 14 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial da Casa de Leis o Decreto Legislativo 782/2023 que autorizou o governador a licenciar-se do exercício de suas funções, a título de recesso.

De 26 de dezembro de 2023 até esta terça-feira (2), o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, comandou o Estado, pois Barbosinha também estava de recesso.

Ainda de acordo com a publicação, durante o período de ausência do governador, a chefia do Poder Executivo será exercida pelo presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro.

A situação é prevista em virtude do vice-governador Barbosinha ter informado que estará ausente do Estado nas datas. Já no período de 2 a 14 de janeiro de 2024 a função será desempenhada pelo vice-governador, nos termos do artigo 86 da Constituição Estadual