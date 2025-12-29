Acessibilidade

29 de Dezembro de 2025 • 17:59

Barbosinha assume interinamente o Governo de Mato Grosso do Sul

No momento da passagem do comando, o governador Eduardo Riedel destacou a tranquilidade em deixar o Estado sob a liderança do vice-governador

Da redação

Publicado em 29/12/2025 às 14:35

Ao assumir interinamente o cargo, Barbosinha fez questão de agradecer a confiança e reforçar seu compromisso com o Estado / Divulgação/Governo de MS

A partir desta segunda-feira (29), o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, passa a responder interinamente pelo Governo de Mato Grosso do Sul. A mudança ocorre em razão das férias do governador Eduardo Riedel, que se afasta oficialmente do cargo até o dia 16 de janeiro de 2026, conforme comunicado formal à Assembleia Legislativa e publicação no Diário Oficial do Estado.

A transição acontece de forma alinhada, refletindo a relação de confiança e parceria construída ao longo da gestão. Barbosinha assume o comando do Executivo estadual com a missão de dar continuidade às ações estratégicas do governo, mantendo o ritmo de trabalho, o diálogo com os municípios e o foco nas políticas públicas que impactam diretamente a vida da população sul-mato-grossense.

Durante o período, a agenda do governador em exercício seguirá integrada às diretrizes já definidas pela Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e pela Casa Civil, priorizando compromissos institucionais, acompanhamento de obras, reuniões técnicas e ações que garantem a regularidade administrativa do Estado. A orientação é clara: não haverá mudanças de rota, mas sim a manutenção da marca do governo, baseada em planejamento, responsabilidade fiscal e entregas concretas.

No momento da passagem do comando, o governador Eduardo Riedel destacou a tranquilidade em deixar o Estado sob a liderança do vice-governador. “Estou muito tranquilo porque Barbosinha conhece tudo, me ajuda no dia a dia com as diversas ações que temos e, com certeza, sua gestão será tranquila, conduzida com firmeza e determinação todo o nosso plano de governo que ajudou a construir e a gerir”, afirmou Riedel.

Ao assumir interinamente o cargo, Barbosinha fez questão de agradecer a confiança e reforçar seu compromisso com o Estado, destacando o orgulho de servir Mato Grosso do Sul e a responsabilidade de seguir conduzindo a gestão com equilíbrio e sensibilidade. “Governador, muito obrigado pela confiança. Seguiremos aqui trabalhando com a força da equipe e com o compromisso de manter o Estado nessa trajetória de desenvolvimento, cuidando das pessoas, da saúde, da educação, da infraestrutura e do nosso futuro. É uma honra assumir essa missão, mesmo que temporariamente”, declarou.

Com experiência consolidada na administração pública e participação ativa na formulação e execução das políticas do governo, Barbosinha assume a interinidade reafirmando que o foco da gestão permanece o mesmo: melhorar a qualidade de vida da população, sem deixar ninguém para trás, fortalecer os municípios e garantir que Mato Grosso do Sul continue avançando de forma equilibrada, humana e responsável.

