Barbosinha viaja e Gerson Claro assume o Governo do Estado na terça-feira

Gerson Claro e Barbosinha (Henrique Arakaki e Nathalia Alcântara, Midiamax

O vice-governador do Estado, Barbosinha viajou neste fim de semana para passar tempo e comemorar o Natal com a família.

Com o recesso de Barbosinha e Eduardo Riedel (PSDB) na próxima semana, o presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) Gerson Claro assume a governadoria no dia 26 de dezembro.

Gerson Claro dever ser governador interino de Mato Grosso do Sul do dia 26 de dezembro de 2023 a 1º de janeiro de 2024. Em seguida, quem assume o cargo é o vice-governador do Estado, o Barbosinha, que segue à frente da governadoria até o dia 14 de janeiro do próximo ano.

Já o governador, Eduardo Riedel, se afastará das atividades por 20 dias, entre 26 de dezembro de 2023 a 14 de janeiro de 2024.

O pedido de autorização para o chefe do Executivo se ausentar do país foi votado em plenário na Assembleia.