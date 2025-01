Base operacional da PM em Ipezal tem investimento de R$ 5,4 milhões

João Garrigó, Governo de MS

A Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária em Ipezal, distrito de Angélica, foi inaugurada ontem (6), pelo governador em exercício de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

A nova estrutura, construída na MS-145, teve um investimento total de R$ 5,4 milhões e foco em ampliar a capacidade tático operacional na região.

Barbosinha destacou a importância da obra não apenas para o combate ao crime, mas também, para a promoção de segurança nas estradas que conectam o Mato Grosso do Sul aos estados do Paraná e São Paulo. “Essa entrega reflete o compromisso do nosso governo com a interiorização da Segurança Pública. A base de Ipezal é mais que uma obra: é uma ferramenta que protege vidas, conecta territórios e impulsiona o desenvolvimento local. Nossa missão é levar progresso e segurança para todos os cantos do Estado”, afirmou.

A base operacional conta com 200 m² de área construída, incluindo recepção, sala de atendimento, alojamentos masculino e feminino, refeitório, depósito e sala de custódia. A estrutura é complementada por uma garagem de 98 m², com capacidade para quatro veículos, e uma cobertura de 600 m² sobre a pista, modelo já implementado em Chapadão do Sul e Maracaju.

“Essa obra é um exemplo de como integrar modernidade e eficiência às demandas da segurança pública. Estamos entregando uma base equipada e pronta para atender às necessidades da região, consolidando o Mato Grosso do Sul como referência em infraestrutura e segurança nas estradas”, destacou o secretário-adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública, coronel Ary Carlos Barbosa.

Desde que começou a operar, em outubro de 2024, a base já realizou 3.586 vistorias de veículos e 4.781 abordagens, com apreensões significativas de itens ilícitos, reforçando o impacto positivo na segurança da população e no controle das rodovias.

Parceria governo e a comunidade

O terreno para construção da base foi doado pelo agropecuarista Antônio Scatolin Filho, uma demonstração do engajamento da comunidade local no fortalecimento da Segurança Pública na região. O prefeito de Angélica, Edinho Cassuci, celebrou a entrega como um marco histórico para o distrito de Ipezal e o município.

“Essa base representa mais do que segurança. É um símbolo de como o trabalho conjunto entre governo e comunidade pode transformar realidades. E o governo de Mato Grosso do Sul teve muita sensibilidade em atender uma demanda tão importante para nossa região”, declarou o prefeito.

Com a entrega da Base Operacional, o governo do Estado reforça seu compromisso municipalista, que já destinou R$ 40,5 milhões a Angélica entre 2023 e 2024.

“O desenvolvimento do Mato Grosso do Sul é feito com diálogo, parceria e ações concretas. Essa obra é uma amostra de como a gestão estadual atua para melhorar a qualidade de vida das pessoas em cada canto do Estado”, concluiu Barbosinha.