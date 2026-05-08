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Beto Pereira anuncia R$ 7 milhões em investimentos para Aquidauana em reunião com lideranças

Recursos serão destinados à saúde, turismo e pavimentação urbana

Da redação

Publicado em 08/05/2026 às 11:13

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O deputado também garantiu apoio para buscar soluções voltadas ao abastecimento de água nas aldeias indígenas / Divulgação

O deputado federal Beto Pereira participou de uma agenda nesta quarta-feira (7), no gabinete do prefeito Mauro do Atlântico, ao lado do ex-prefeito Odilon Ribeiro. A reunião teve como pauta principal o fortalecimento de investimentos e a articulação de novos recursos para Aquidauana.

Durante o encontro, o deputado destacou os avanços já conquistados para o município e confirmou novos investimentos previstos para os próximos meses. Segundo Beto Pereira, somente em 2025 já foram destinados mais de R$ 3 milhões para Aquidauana, contemplando áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento da cidade. O parlamentar também anunciou que, para 2026, estão confirmados cerca de R$ 4 milhões em recursos voltados à saúde, turismo e pavimentação urbana, totalizando R$ 7 milhões entre os dois anos.

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Outro anúncio importante feito durante a reunião foi a futura entrega de uma retroescavadeira e uma pá carregadeira para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais. Os equipamentos já estão em processo de aquisição e devem reforçar os serviços realizados no município.

Atendendo solicitações apresentadas pelo prefeito Mauro do Atlântico e pelo ex-prefeito Odilon Ribeiro, o deputado também garantiu apoio para buscar soluções voltadas ao abastecimento de água nas aldeias indígenas, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das comunidades.

Na área da saúde, uma das novidades mais comemoradas foi o anúncio de recursos para a compra de bicicletas elétricas destinadas aos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. A iniciativa deve contribuir para agilizar os atendimentos e deslocamentos nos bairros da cidade.

A agenda reuniu ainda vereadores, lideranças comunitárias, presidentes de bairros e representantes indígenas, fortalecendo o diálogo entre as autoridades e a população em torno das principais demandas do município.

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