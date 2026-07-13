Beto Pereira cruza Vale do Ivinhema e leva mais de R$ 2,3 milhões em investimentos a seis municípios

Deputado federal Beto Pereira visitou escolas e anunciou investimentos superiores a R$ 2,3 milhões para as áreas de educação, saúde e infraestrutura / Divulgação

O deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS) percorreu mais de mil quilômetros pelo Vale do Ivinhema, cumprindo uma extensa agenda nos municípios de Angélica, Deodápolis, Novo Horizonte do Sul, Ivinhema, Taquarussu e Nova Andradina. Durante a caravana, reuniu-se com prefeitos, vereadores e lideranças, visitou escolas e anunciou investimentos superiores a R$ 2,3 milhões para as áreas de educação, saúde e infraestrutura.

A agenda começou em Angélica, onde o parlamentar foi recebido pelo prefeito Edison Cassuci para discutir as principais demandas da cidade. Do encontro saiu o compromisso da destinação de R$ 500 mil em recursos, que serão aplicados em áreas prioritárias definidas pela administração municipal.

Educação, saúde e infraestrutura em pauta

Em Deodápolis, Beto deixou o gabinete de lado para conhecer de perto a realidade da Escola Estadual Scila Médici. Ao lado do diretor Evandro Gonçales, acompanhou o funcionamento do ensino em tempo integral, conversou com professores e alunos e anunciou R$ 200 mil para a reforma da unidade, além da aquisição de mobiliário e equipamentos.

“Quando se fala em investimento na educação, o resultado sempre vem”, destacou o deputado.

Na sequência, participou de uma reunião com vereadores e lideranças locais, ocasião em que reafirmou compromissos assumidos ao longo do mandato, entre eles as emendas destinadas à revitalização das praças dos bairros Jardim Europa e Jardim América.

Em Novo Horizonte do Sul, o parlamentar esteve com o prefeito Guga e sua equipe para alinhar novos investimentos. Foram assegurados R$ 500 mil para a aquisição de um equipamento de raio-X, reforçando a estrutura da saúde pública.

Durante a visita, também debateu o projeto de construção da ponte que ligará Novo Horizonte do Sul a Taquarussu. Beto defendeu a execução da obra, bem como a recuperação completa da rodovia de acesso, considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola da região.

Em Ivinhema, a agenda teve foco político. O deputado participou de uma reunião com o deputado estadual Renato Câmara para discutir o fortalecimento do Republicanos no Vale do Ivinhema e ampliar a articulação da legenda para os próximos pleitos eleitorais.

Compromissos com Taquarussu e encerramento em Nova Andradina

Em Taquarussu, Beto Pereira concedeu entrevista à Rádio Flor do Vale, onde destacou os investimentos destinados ao município.

“Já destinamos mais de R$ 1 milhão para Taquarussu, com recursos aplicados em diversas áreas, principalmente na saúde. Encaminhamos verba para a aquisição de uma van para a Apae e também R$ 200 mil para a compra de um gerador de energia destinado ao hospital municipal”, afirmou.

Durante a entrevista, o parlamentar também comentou sobre a pavimentação da rodovia que liga Taquarussu a Nova Andradina, considerada uma obra estratégica para melhorar o escoamento da produção e facilitar o deslocamento da população. Beto lembrou, ainda, que é autor da lei estadual que tornou obrigatória a instalação de geradores de energia em hospitais de Mato Grosso do Sul.

A caravana foi encerrada em Nova Andradina, onde o deputado participou da abertura da 42ª Fejuna, um dos maiores eventos da cultura caipira do Estado, que reúne milhares de visitantes com entrada gratuita, tradicional queima da fogueira e shows nacionais.

E por fim, Beto visitou a Escola Municipal Professor João de Lima Paes, que atende alunos da pré-escola ao ensino fundamental. Na ocasião, destinou R$ 100 mil para fortalecer a estrutura da instituição.

“É uma escola que entrega resultados e demonstra compromisso com seus alunos. É uma referência para Mato Grosso do Sul”, ressaltou o deputado.