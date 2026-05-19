Acessibilidade

19 de Maio de 2026 • 17:36

Buscar

Últimas notícias
X
Representatividade

Beto Pereira enaltece os avanços nos 80 anos de Jardim

"Essa escola é o modelo que os pais sonham para os filhos", afirmou o deputado

Da redação

Publicado em 19/05/2026 às 15:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

A Escola Municipal Major Alberto Rodrigues da Costa, que homenageia o fundador de Jardim, foi entregue reformada e ampliada nesta semana após quase uma década de espera. A obra, avaliada em R$ 4 milhões e executada pelo governo do estado, fez parte das obras de entregues em comemorações dos 80 anos do município e contou com a presença do deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS), que acompanhou a cerimônia ao lado do governador Eduardo Riedel e do prefeito Juliano Guga Miranda.

"Essa escola é o modelo que os pais sonham para os filhos", disse Beto durante o evento. O parlamentar também fez um balanço dos avanços recentes em Jardim. "Em 1 ano e meio de gestão já se fez mais do que nos últimos quatro anos. São investimentos em todas as áreas. Tanto mostra o quanto tem disposição, equipe e liderança, é possível fazer."

A unidade da Vila Angélica ganhou novas salas de aula, mobiliário, refeitório, laboratório de informática e um novo ginásio poliesportivo. O espaço esportivo foi batizado de Enrique Flávio Vera — o Nicola —, em homenagem ao ex-atleta de futebol falecido em novembro de 2025, e traz nas paredes a mensagem "Educar para transformar".

São 86 milhões em investimentos

A entrega da escola integra um pacote de R$ 86 milhões anunciado para o município, que inclui ainda ordem de serviço para a construção de 20 unidades habitacionais, pavimentação de ruas, ampliação da rede de esgoto, modernização da iluminação pública, compra de veículos e reforma de uma unidade de saúde.

O prefeito Juliano Guga Miranda destacou a parceria com o deputado Beto ao longo da gestão. Segundo ele, o parlamentar já destinou R$ 10 milhões a Jardim em emendas parlamentares voltadas ao esporte, à assistência social e à infraestrutura. "Em breve, vamos dar ordem de serviço para a avenida Mato Grosso, com R$ 1,5 milhão do Beto", adiantou o prefeito.

As comemorações dos 80 anos de aniversário de Jardim tiveram início em 11 de maio, com show e desfile cívico. O governador Eduardo Riedel contextualizou a entrega no programa estadual de modernização escolar, destacando que o governo tem entregado uma escola reformada a cada seis dias, com 300 unidades já contempladas. "Quando junta o esforço estadual com o municipal, o aluno está sendo preparado para abraçar as oportunidades que o estado está gerando", finalizou.


Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Articulação

Odilon Ribeiro cumpre agenda em Jardim e Caracol, recebe apoio de produtor rural e visita hospital

Diálogo

Odilon Ribeiro cumpre agenda em Bonito, ouve lideranças e moradores e discute desenvolvimento

Eleições 2026

Odilon Ribeiro evolui em pesquisas de intenção de voto para deputado estadual

Desempenho do ex-prefeito de Aquidauana em pesquisa para deputado estadual recoloca esperança da região pantaneira após 4 anos sem representante na AL

Estratégia

Beto Pereira anuncia R$ 7 milhões em investimentos para Aquidauana em reunião com lideranças

Publicidade

POLICIAL

Começam a valer penas maiores para furto, roubo e receptação

ÚLTIMAS

Saúde

Campanha de vacinação contra gripe em Aquidauana aplica mais de 350 doses

A campanha teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da comunidade contra o vírus Influenza

Mercado de trabalho

Semana abre com diversas vagas na Casa do Trabalhador de Aquidauana

Há oportunidades para auxiliar financeiro, motorista entregador e trabalhador braçal

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo