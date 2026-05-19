Beto Pereira enaltece os avanços nos 80 anos de Jardim

A Escola Municipal Major Alberto Rodrigues da Costa, que homenageia o fundador de Jardim, foi entregue reformada e ampliada nesta semana após quase uma década de espera. A obra, avaliada em R$ 4 milhões e executada pelo governo do estado, fez parte das obras de entregues em comemorações dos 80 anos do município e contou com a presença do deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS), que acompanhou a cerimônia ao lado do governador Eduardo Riedel e do prefeito Juliano Guga Miranda.



"Essa escola é o modelo que os pais sonham para os filhos", disse Beto durante o evento. O parlamentar também fez um balanço dos avanços recentes em Jardim. "Em 1 ano e meio de gestão já se fez mais do que nos últimos quatro anos. São investimentos em todas as áreas. Tanto mostra o quanto tem disposição, equipe e liderança, é possível fazer."



A unidade da Vila Angélica ganhou novas salas de aula, mobiliário, refeitório, laboratório de informática e um novo ginásio poliesportivo. O espaço esportivo foi batizado de Enrique Flávio Vera — o Nicola —, em homenagem ao ex-atleta de futebol falecido em novembro de 2025, e traz nas paredes a mensagem "Educar para transformar".



São 86 milhões em investimentos



A entrega da escola integra um pacote de R$ 86 milhões anunciado para o município, que inclui ainda ordem de serviço para a construção de 20 unidades habitacionais, pavimentação de ruas, ampliação da rede de esgoto, modernização da iluminação pública, compra de veículos e reforma de uma unidade de saúde.



O prefeito Juliano Guga Miranda destacou a parceria com o deputado Beto ao longo da gestão. Segundo ele, o parlamentar já destinou R$ 10 milhões a Jardim em emendas parlamentares voltadas ao esporte, à assistência social e à infraestrutura. "Em breve, vamos dar ordem de serviço para a avenida Mato Grosso, com R$ 1,5 milhão do Beto", adiantou o prefeito.



As comemorações dos 80 anos de aniversário de Jardim tiveram início em 11 de maio, com show e desfile cívico. O governador Eduardo Riedel contextualizou a entrega no programa estadual de modernização escolar, destacando que o governo tem entregado uma escola reformada a cada seis dias, com 300 unidades já contempladas. "Quando junta o esforço estadual com o municipal, o aluno está sendo preparado para abraçar as oportunidades que o estado está gerando", finalizou.