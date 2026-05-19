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Honraria

Beto Pereira recebe o título de Bodoquenense e celebra 46 anos do município

O título de Bodoquenense coroa uma série de ações parlamentares do deputado em benefício da cidade

Da redação

Publicado em 19/05/2026 às 08:26

Atualizado em 19/05/2026 às 08:29

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Beto anunciou ainda a destinação de mais R$ 200 mil para a APAE de Bodoquena / Divulgação

Entre aplausos e a atmosfera vibrante da festa de peão, o deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS) foi agraciado, no último sábado (16), na arena do 2º Bodoquena Rodeio Festival, com o título de Cidadão Bodoquenense, a maior honraria concedida pela Câmara Municipal e município às personalidades que prestam serviços relevantes à população local.

A honraria foi proposta pelo vereador Jair Ferracini e chancelada pelo presidente da Casa Legislativa, Ayrton Marques, em uma cerimônia que marcou as comemorações dos 46 anos de emancipação política e administrativa de Bodoquena.

“São 46 anos de emancipação política e administrativa de Bodoquena. Eu tive a honra de receber o título de cidadão. Muito trabalho, muita satisfação para essa cidade que tem enorme potencial de desenvolvimento em Mato Grosso do Sul”, declarou Beto.

O deputado foi recebido com entusiasmo pelo público presente e circulou entre os frequentadores da festa, em conversa direta com a comunidade. Ao seu lado, acompanhou os momentos o vice-prefeito, Emerson Bonfim, o Garrucha.

O título de Bodoquenense coroa uma série de ações parlamentares do deputado em benefício do município. A maior conquista foi o envio de uma emenda de R$ 630 mil, destinada à pavimentação da pista de caminhada, além de serviços de arborização e paisagismo no Parque Municipal Deraldino Sena, obra que requalifica um dos principais espaços de lazer e convivência e cartão-postal para a cidade.

Beto anunciou ainda a destinação de mais R$ 200 mil para a APAE de Bodoquena, verba voltada à contratação de profissionais especializados e à aquisição de equipamentos necessários para o atendimento das crianças atendidas pela instituição. Outros R$ 150 mil foram reservados para a Atenção Básica de Saúde do município, reforçando a rede de cuidados primários da população.

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