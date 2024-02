Bolsonaro cancela visita em MS para participar de ato em SP

Bolsonaro em Campo Grande / Reprodução/Vídeo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou sua visita à Campo Grande, que ocorreria no dia 24 de fevereiro para a filiação de novos membros ao partido. O motivo do cancelamento é a preparação do ato de apoio ao ex-presidente na Avenida Paulista, convocado para o dia 25 de fevereiro.

Segundo publicou o Campo Grande News, a ausência de Bolsonaro no evento já era esperada, porém, a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está confirmada pela direção do partido no estado.

Assim, o encontro, organizado pelo PL Mulher, está marcado para acontecer no shopping Bosques dos Ipês, no espaço Bosque Expo. Os portões abrirão às 8h, o evento começará às 10h e está previsto para encerrar às 12h, conforme anunciado pela presidente do PL Mulher MS, Naiane Bittencourt.

No domingo, dia 25, Bolsonaro estará presente na Avenida Paulista a partir das 15h para a manifestação. O ato de apoio foi programado em meio às investigações da Polícia Federal sobre a possível participação do ex-presidente na articulação de um golpe de Estado.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Bolsonaro revela aos apoiadores que precisa se defender de acusações e convida os participantes a vestirem verde e amarelo, pedindo ainda que não levem faixas ou cartazes contra qualquer pessoa.

"Eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas a minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discurso, uma fotografia de todos vocês. Vocês são as pessoas mais importantes desse evento para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações e o que nós queremos: Deus, pátria, Família e liberdade", afirmou Bolsonaro no vídeo.