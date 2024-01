Bolsonaro participará de ato de filiação do PL em Campo Grande

Bolsonaro / Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) estará em Campo Grande em fevereiro para participar de evento de filiação do partido. A data prevista é dia 24.

O deputado federal Marcos Pollon anunciou a vinda. “Se preparem para o maior evento de filiação partidária da história do Estado”, disse o presidente do PL (Partido Liberal) em MS.

Mesmo com a data prevista, segundo o Campo Grande News, depende ainda da confirmação da agenda de Bolsonaro e da esposa e presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro, que também virá ao Estado.

A princípio, a agenda deles é na Capital, mas a direção do partido não informou ainda se ele irá a outras cidades.

Aliado do presidente, o deputado estadual Rafael Tavares (PRTB) publicou nas redes sociais o anúncio em vídeo ao lado de Pollon.

O parlamentar acredita que a vinda de Bolsonaro vai fortalecer a direita frente às próximas eleições que definirão novos prefeitos e vereadores.

“Bolsonaro é a liderança mais forte da direita e o Mato Grosso do Sul é patriota, sabemos que ele tem um carinho especial pelo nosso Estado porque já morou aqui. Com a vinda de Bolsonaro e Michele, a direita estará unida e mais forte do que nunca para as eleições de 2024”, comentou Tavares, ao revelar que já foi convidado a migrar para o PL, mas está avaliando o melhor momento.