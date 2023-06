Bombeiros orientarão produtores rurais de Aquidauana sobre queimada controlada

Reunião no gabinete / Foto: Divulgação

Após diretrizes do Governo do Estado, o Corpo de Bombeiros irá orientar produtores rurais de Aquidauana para a queimada controlada. Tempo seco e tempo de estiagem acende preocupação no município

A corporação deve apresentar aos produtores detalhes do plane de ação estadual, equipamentos e serviços disponibilizados para o serviço. Na segunda-feira, 26, o prefeito Odilon Ribeiro esteve em reunião com o comandante do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana – Capitão Alex Fernandes e o Tenente coronel Leonardo Rodrigues, assessor bombeiro militar da SEMADESC (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), para alinhar a campanha.

O Corpo de Bombeiros e o município irão, no próximo mês , em parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana, realizar a reunião de orientação e capacitação para os produtores rurais sobre o Plano de Manejo Integrado do Fogo e a Autorização Ambiental para as queimadas controladas.

“Foi muito triste o que vimos acontecer no Pantanal, uma tragédia ambiental, com perda de vegetação e morte de animais por conta das queimadas gigantescas que avançavam sem controle naquelas áreas. Por isso, é muito bom que o Governo do Estado possa ajudar a esclarecer dúvidas, capacitar sobre o uso da queimada controlada e o plano de manejo. São explicações essenciais para evitar catástrofes na nossa natureza”, pontuou o prefeito Odilon Ribeiro.

Segundo os bombeiros militares, o Governo do Estado já emitiu via IMASUL, a Portaria nº 1.259, de 05 de junho de 2023, com as instruções normativas que os produtores rurais devem seguir para solicitar a autorização para queimadas controladas em suas propriedades, a fim de evitar incêndios catastróficos no bioma pantaneiro local.

Diretrizes

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul implementou regras para autorizar queimadas controladas nas fazendas de MS, para evitar a ocorrência de incêndios florestais como os que causaram uma tragédia no Pantanal, em 2020.

A forma encontrada pelo Governo do Estado foi criar o Plano de Manejo Integrado do Fogo, logo, para os fazendeiros poderem utilizar a queimada controlada, deverão ter Autorização Ambiental para execução desse plano. Essa autorização é expedida pelo Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

