Bonito convida municípios vizinhos para debate do PPA

Rio Mimoso em Bonito / Prefeitura Municipal

A Prefeitura de Bonito divulgou nesta segunda-feira, 26, o convite para debate do PPA (Plano Plurianual), um instrumento para plenejamento de gestão elaboradora a cada quatro anos pelos estados.

Nesse planejamento serão priorizadas em quais áreas o Governo de Mato Grosso do Sul deverá investir os recursos públicos pelos próximos 4 anos, por exemplo: Educação, Saúde, Segurança Pública, etc. É neste instrumento que também serão incluídas as Metas a serem atingidas, os Programas que serão criados e as Ações que garantirão os recursos para a melhor execução desse plano.

O Encontro Regional - Bonito é a oportunidade da comunidade propor ao Governo as necessidades locais.



A reunião acontece na Local: Escola Municipal Professora Durvalina Dorneles Teixeira, na terça-feira, 27, das 13h30 às 17h.

A Regional conta com Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque e Porto Murtinho.