Bonito participa de exposição no Paraguai para incentivar turismo

Feira acontece no país vizinho desde quarta-feira / Divulgação

Acontece nesta sexta-feira, 26, tradicional Exposição Pioneiros do Chaco, no Paraguai, reunindo municípios para elevar turismo entre países vizinhos. O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, junto com a Secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Salvadori e o Secretário de Finanças Beto Gonçalves estão em Loma Plata.

Conforme o município, o estande compartilhado pelos municípios de Porto Murtinho, Jardim, Bonito e Bodoquena – integrantes da Rota Pantanal Bonito – está recebendo um grande fluxo de visitantes, incluindo brasileiros que moram ou tem negócios na região.

A iniciativa dos destinos se baseia na perspectiva de aumento de entrada de turistas dos países vizinhos (Paraguai, Argentina e Chile) a Mato Grosso do Sul com a ativação da Rota Bioceânica, a partir de Porto Murtinho, distante 270 km de Loma Plata pela Ruta 15. Dentro de dois anos a ponte sobre o Rio Paraguai, entre Murtinho e Carmelo Peralta (Paraguai) estará concluída e será aberto um corredor de negócios e circulação de pessoas até o Pacífico.

Instalado em um ponto estratégico no pavilhão 2 da exposição, cujo parque fica distante 14 km de Loma Plata, o estande destaca em um grande painel uma maquete digital da ponte internacional, onde os visitantes são convidados a autografa-lo. As estampas visuais e os vídeos apresentando Pantanal e Serra da Bodoquena chamam a atenção do público.

*Com assessoria de imprensa.