Brasil e Paraguai reforçam acordos de cooperação de combate ao crime organizado

Durante o encontro, Lewandowski e Peña formalizaram a ampliação de troca de informações entre da duas nações / Divulgação

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, foi recebido pelo presidente do Paraguai, Santiago Peña, nesta quinta-feira, 6, em Assunção, para reforçar o acordo de cooperação entre o Brasil e aquele país no combate ao crime organizado. Durante o encontro, Lewandowski e Peña formalizaram a ampliação de troca de informações entre da duas nações.

“Hoje, completamos dois novos acordos importantíssimos: um que diz respeito ao roubo de carros e outro sobre o tráfico de pessoas”, disse o ministro.

Diante de Peña e de autoridades dos dois países, Lewandowski destacou a importância da cooperação internacional. “A segurança pública é um fator absolutamente importante para a economia. É um insumo para a produção tanto quanto a energia elétrica, porque onde não há segurança pública, não há investimento interno e não há investimento internacional”, enfatizou.

“Brasil e Paraguai, agora, estarão juntos, caminharão lado a lado. Vamos combater com muita energia o crime organizado, a lavagem de dinheiro e, sobretudo, as ilegalidades que possam prejudicar as duas economias. E, certamente, o Brasil e o Paraguai haverão de trilhar caminhos convergentes, na medida em que o crescimento econômico do Brasil representará também o crescimento econômico do Paraguai”, finalizou Lewandowski.

Novos acordos

Para o combate ao furto, roubo de carros e apropriação indébita de veículos no Brasil, que têm o Paraguai como um dos destinos, será criado um grupo de trabalho dedicado ao assunto. O objetivo é o intercâmbio de informações, o desenvolvimento de estratégias conjuntas e a coordenação de operações específicas para enfrentar essas atividades ilícitas, fortalecendo a segurança e a eficácia das ações policiais na região.

Em relação ao enfrentamento ao tráfico de pessoas, será formado um grupo de trabalho sobre a temática, com ênfase na proteção a mulheres e crianças. O objetivo é a troca de informações, a elaboração de políticas públicas e a coordenação de operações específicas para combater esse tipo de violação dos direitos humanos, fortalecendo a capacidade de prevenção e repressão ao crime na região.

Acordos reforçados

Os outros acordos que foram reforçados e estão em andamento:

Cooperação Bilateral em Estratégias de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla);

Acordo de Cooperação entre a Direção Nacional de Imigração do Paraguai e a Polícia Federal do Ministério de Justiça e Segurança Pública do Brasil;

Operação Nova Aliança (ações de combate ao narcotráfico e à criminalidade organizada);

Capacitação de Agentes de Imigração em Prevenção de Delitos Transfronteiriços;

Coordenação de Estratégias Integradas entre Paraguai e Brasil sobre Comandos Bipartites na Fronteira;

Grupo de Trabalho Bilateral em Assuntos Penitenciários;

Grupo de Trabalho Bilateral Para Fortalecer Iniciativas de Combate ao Tráfico de Armas;

Grupo de Investigações Sensíveis Vinculado ao Comando da Polícia Nacional do Paraguai (PNP);

Fomento da Cooperação Policial no âmbito do Mercosul Mediante a Criação de Equipes Conjuntas de Investigação;

Cooperação Bilateral Para o Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado;

Capacitação em Análise e Investigação Financeira para o Combate à Lavagem de Ativos e ao Crime Organizado;

Intercâmbio de Conhecimentos sobre Técnicas de Investigação e Legislação para o Combate ao Crime Organizado;

Gestão e Destinação de Bens Apreendidos no âmbito da Luta contra o Crime Organizado;

Doação de Helicópteros para Combate ao Narcotráfico.

*Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública