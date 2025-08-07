Brasil institui política nacional com foco na primeira infância

Decreto com diretrizes foi assinado pelo presidente Lula
Fernando Frazão/ Agência Brasil
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta semana o decreto que institui a Política Nacional Integrada da Primeira Infância (Pnipi), voltada à promoção do desenvolvimento integral e da garantia de direitos para crianças de até seis anos de idade.
Coordenada pelo Ministério da Educação em articulação com estados e municípios, a Pnipi propõe uma integração intersetorial de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura, direitos humanos, justiça, habitação e igualdade racial.
A política considera as diversidades e desigualdades socioeconômicas, territoriais, étnico-raciais, de gênero e deficiência, e estabelece princípios como o reconhecimento das crianças como cidadãs, a redução de desigualdades no acesso a serviços, e a promoção da equidade e da acessibilidade plena.
O decreto estrutura a política em cinco eixos: direitos, educação, saúde, dignidade e comunicação com as famílias, cada um sob responsabilidade de um ministério específico.
Entre os objetivos estratégicos estão a priorização absoluta da infância nas políticas públicas, o cuidado integrado de crianças e cuidadores, e a ampliação do acesso a serviços essenciais.
A Pnipi também prevê a integração de bases de dados, ações de conscientização familiar e um sistema de monitoramento com indicadores para medir resultados. A implementação seguirá um plano de ação com duração inicial de dois anos, renovável por ciclos de quatro anos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Política
Executivo protocola três novos projetos de lei na Assembleia de MS
Docente da UFMS de Aquidauana é homenageada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso
Carta de Trump provoca debate acalorado na Assembleia Legislativa
Segurança
Ataque reacende alerta na região do Pantanal sul-mato-grossense
Serviços
Encontro acontece nesta quinta-feira (8), na Câmara de Vereadores
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS